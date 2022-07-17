Про це 24 каналу розповів експерт Українського інститут майбутнього Андреас Умланд. Він запевнив, що в Бундестазі більш жорстка позиція, ніж в німецькому уряді.

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За його словами, з правлячих фракцій Бундестагу йде критика уряду. Зокрема, від депутатки Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, вона одна з найрізкіших критиків уряду.

Зараз виникає дивне протиріччя між Бундестагом та урядом Німеччини. Бундестаг незадоволений темпами поставки зброї Україні,

– заявив Умланд.

Він пояснив, що цьому є два пояснення:

Уряд каже про технічні проблеми, про те, що є об'єктивні фактори, які заважають швидше поставляти зброю.

"Наприклад, була дивна ситуація з снарядами до установки “Гепард”, яку хотіли поставляти Україні. Адже виявилося, що до неї немає боєприпасів", – відповів експерт.

В Бундестазі ж наголошують, що немає достатньої рішучості. Німецька преса теж звинувачує уряд в цьому.

Зараз така йде дискусія. Іноді важко розшифрувати, що відбувається насправді. Можливо, дійсно є технічні труднощі, адже у німецької армії є багато технічних проблем зі своєю технікою. Це теж може відображатися у допомозі Україні,

– вважає Умланд.

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На думку експерта, це зовнішньополітичний виклик, але це не грає таку велику роль, тому не варто надіятись на те, що через це можуть змінити уряд чи канцлера.

"Тим більш, частина суспільства виступає проти занадто рішучої допомоги Україні, бо бояться, що це втягне Німеччину у війну і перетвориться на Третю світову чи ядерну війну", – відповів він.

Умланд додав, що в Німеччині є співчуття, але й великий страх. Він не думає, що є така небезпека для Німеччини, але так вважають німці. Це теж результат російської інформаційної війни.

До слова, у Міноборони Німеччини опублікували повний список необхідного озброєння, яке нададуть нашій державі. Весь перелік – читайте за посиланням.

А напередодні міністр оборони України Олексій Резніков мав нагоду поспілкуватись зі своєю колегою з Німеччини Крістіне Ламбрехт. Він підкреслив, що на нашу державу очікують "гарні новини".

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