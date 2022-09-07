Днями прихвостень путіна з'явився у прямому ефірі власного шоу із синцями на обличчі. Свій зовнішній вигляд соловйов вирішив ніяк не коментувати, проте, зауважимо, що вираз обличчя у нього був невеселий.

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Хто і за що побив соловйова

Судячи з діяльності володимира соловйова, охочих залишити свій "слід" на його обличчі могло бути чимало. На жаль, поки не відомо, хто і за що доклав руки до такого "епатажного" вигляду пропагандиста, проте мусимо визнати, що йому личить.

Ймовірно, кремлівському посіпаці "попали в око" успіхи української армії або ж шалені бойові втрати російської. Так чи інакше, соловйов висловив занепокоєння з приводу відсутності перемог "великої російської армії" і додав, що почувається тривожно.

Володимир соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям: дивіться відео

Величезні втрати противника

Схоже, кремлівські блазні починають усвідомлювати, що України в складі росії їм ніколи не бачити, а власне військо тріщить по швах все більше з кожним днем. Нагадаємо, що нещодавно втрати російської армії перевищили 50 000 особового складу.

Так, військо країни-агресора справді входило в 5-ку найчисельніших армій світу, проте, як бачимо, кількість не завжди означає якість. За час повномасштабної війни в Україні росія втратила сумарно майже стільки бійців, скільки налічують армії 9-ти країн НАТО.

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Попередні заяви пропагандиста

Володимир соловйов неодноразово закликав до вбивства українців та захоплення нашої країни. Спочатку він називав вторгнення "спецоперацією" та був переконаний, що 3 дні буде достатньо для повного захоплення України.

Тепер, після 6 місяців війни, пропагандист прямо закликає до насилля та знищення міст. В одному з ефірів він визнав себе терористом і озвучив прохання розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом".

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