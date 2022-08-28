"Звільнення"

І закликав розбомбити Одесу та Харків "квартал за кварталом". Так, ту саму Одесу, яку російські імперці називають "південною Пальмірою", "перлиною імперії", "русскім городом", біснуватий, московський виродок мріє знищити, як Маріуполь.

Це у них таке "визволення"...

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Воістину, вираз "русскій город" – справжнє прокляття. Якщо російські патріоти починають називати якесь місто "русскім" – чекай на лихо.

Цілком імовірно, таке місто будуть руйнувати, руйнувати й грабувати. А то й зовсім зносити квартал за кварталом, як пропонує Соловйов.

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