Ймовірно, ракета летіла з Каспійського моря до України. Спочатку російські військові мовчали, а потім заявили, нібито це український безпілотник Ту-143.
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Звинувачення у бік України
Повідомлення на російських каналах з'явилось о 17:05. Говорили про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Ставропольського краю. ЗМІ писали, що 5 осіб поранено. Серед них – дитина.
Далі пішли звинувачення у бік України та вигадки про безпілотник.
Насправді це була російська ракета
Дослідники уважно розглянули уламки на опублікованих фото. Припускали, що "невідомий літальний апарат" – це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії П-800 "Онікс".
Потім з'явились фото хвостової частини ракети, схожої на 9-А-7660 "Кинджал". Не виключають, що російські ЗМІ підкидають фейкові фото, щоб ускладнити ідентифікацію, яка саме була ракета.
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