Ймовірно, ракета летіла з Каспійського моря до України. Спочатку російські військові мовчали, а потім заявили, нібито це український безпілотник Ту-143.

До речі Нема успіхів справжніх – то треба вигадати: росіяни "перемогли" примарний десант на Херсонщині

Звинувачення у бік України

Повідомлення на російських каналах з'явилось о 17:05. Говорили про падіння невідомого літального апарату в районі села Кендже-Кулак Ставропольського краю. ЗМІ писали, що 5 осіб поранено. Серед них – дитина.

Далі пішли звинувачення у бік України та вигадки про безпілотник.

Насправді це була російська ракета

Дослідники уважно розглянули уламки на опублікованих фото. Припускали, що "невідомий літальний апарат" – це російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії П-800 "Онікс".

Потім з'явились фото хвостової частини ракети, схожої на 9-А-7660 "Кинджал". Не виключають, що російські ЗМІ підкидають фейкові фото, щоб ускладнити ідентифікацію, яка саме була ракета.

Зверніть увагу! Для ракетного удару по Кривому Рогу 14 вересня росіяни застосували саме аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер". Основна небезпека "Кинджала" – висока швидкість.

Дивіться також – росіяни шоковані через нову "бавовну": відео