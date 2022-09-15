Вероятно, ракета летела из Каспийского моря в Украину. Сначала российские военные молчали, а потом заявили, будто это украинский беспилотник Ту-143.

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Обвинение в сторону Украины

Сообщение на российских каналах появилось в 17:05. Говорили о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Ставропольского края. СМИ писали, что 5 человек ранены. Среди них – ребенок.

Далее последовали обвинения в сторону Украины и выдумки о беспилотнике.

На самом деле это была российская ракета

Исследователи внимательно рассмотрели обломки на опубликованных фото. Предполагалось, что "неизвестный летательный аппарат" – это российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 "Оникс".

Затем появились фото хвостовой части ракеты, похожей на 9-А-7660 "Кинжал". Не исключают, что российские СМИ подбрасывают фейковые фото, чтобы усложнить идентификацию, какая именно была ракета.

Обратите внимание! Для ракетного удара по Кривому Рогу 14 сентября россияне применили именно аэробалистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". Основная опасность "Кинжала" – высокая скорость.

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