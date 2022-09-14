Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у червні та липні проаналізував ЗМІ 4 країн Африки: Єгипту, Нігерії, Кенії та Південно-Африканської Республіки. Моніторинг провів стартап LetsData у партнерстві з громадською організацією "Детектор медіа".

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Цитування кремлівських ЗМІ – високе

З'ясували, що цитування прокремлівських ЗМІ у деяких країнах Африки досить високе.

З 15 до 29 липня відсоток цитувань серед усіх публікацій щодо України в Єгипті був 6,4%. Це найвищий показник серед 29 досліджуваних країн на 5 континентах.

У першій половині липня схожий відсоток цитувань (6,9%) мала Нігерія.



Цитування прокремлівських ЗМІ

Як ЗМІ називали війну

У деяких публікаціях навіть була кремлівська термінологія щодо російсько-української війни. Зокрема, вживали термін "спеціальна військова операція". Найчастіше таке зустрічалось у єгипетських ЗМІ.

Також африканські журналісти вживали термін "конфлікт". Цей термін є найвживанішим серед токсичної лексики в онлайн-медіа усіх чотирьох країн — Нігерії, Кенії, Єгипту та Південно-Африканської Республіки.

Термін "українська криза" є найменш вживаним на позначення війни, однак теж траплявся.

Кремлівські наративи

В онлайн-медіа Нігерії, Кенії, Єгипту та Південно-Африканської Республіки протягом червня та липня російські наративи щодо війни проти України стосувалися великої кількості тем. Вони конструювали образ України як "держави винної у всіх бідах" – навіть у вторгненні росії та продовольчій кризі.

У Нігерії писали, мовляв "Захід спровокував війну росії",

у Кенії — "людей, які залишаються у прифронтових містах Донецької та Луганської областей, часто вважають проросійськими, що чекають приходу російських військ",

у Єгипті — "Україна не виконала попередньої мирної угоди".

Також лунали тези щодо перекладання відповідальності за продовольчу кризу на Україну. Ця тема є важливою для жителів цього континенту, відтак наративи маніпулюють болісними питаннями для аудиторії країн Африки.

у Єгипті були вкиди, нібито "Україна підпалила пшеничні поля на кордоні з Херсонською областю", а у Південно-Африканській Республіці, мовляв, "Росія переконує африканські країни, що в дефіциті продовольства немає її вини".

Тему санкцій перекручували так, нібито фермери Кенії потерпають від антиросійських обмежень. Також в медіа час від часу з’являлися описи подій як "громадянської війни" та ствердження начебто "Україна програє у війні".



Теми пропаганди у ЗМІ Африки

Для чого кремль робить ці вкиди

Дослідники зазначають, що інфовкиди здійснюють, аби розсварити Африку з Заходом та Україною. Деякі інфоприводи акцентували на уявній неприязні Заходу та українців до країн Африки. Зокрема, в Єгипті були повідомлення, що "лавров розкритикував позицію Заходу щодо Африки", а в Кенії "свою неприязнь до Нігерії українка підкреслила у соцмережах".

Щоправда, нейтральні та продуктивні меседжі в онлайн-ЗМІ Африки теж були.

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