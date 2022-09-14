Не встигли всі як слід порадіти загибелі гауляйтера сальдо, як 14 вересня російські ЗМІ повідомили про смерть владіміра сунгоркіна. Росіянин був головним редактором "улюбленого видання" путіна.
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Одне з найголовніших пропагандистських медіа кремля
Газета "Комсомольская правда" завжди обслуговувала інтереси російської верхівки. Від початку агресії росії проти України ЗМІ регулярно у своїх статтях дегуманізовувало українців, поширювало фейки про українських військових та розпалювало ворожнечу.
Смерть головного редактора сунгоркіна безумовно є трагедією для кремля.
У етері радіо "Комсомольская правда" навіть звучали заклики організовувати концтабори для українських вчителів. Про це повідомляв на своєму каналі в ютубі журналіст Денис Казанський.
Парад смертей росіян
Після початку "воєнної операції" людей, наближених до кремля, спіткають невдачі:
- на початку повномасштабного наступу помер одіозний українофоб жириновський;
- влітку за загадкових обставин відправився на концерт до кобзона один із творців "Панцирів" та "Тунгуски" дмитро конопльов;
- у машині підірвалась донька ідеолога "руского міра" дугіна;
- від "потужної" російської медицини помер псевдожурналіст дмітрій літовкін;
- наприкінці літа стало відомо про смерть останнього диктатора радянської імперії горбачова.
Варте уваги – загиблих росіян буде більше: дивіться відео