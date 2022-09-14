Не успели все как следует порадоваться гибели гауляйтера сальдо, как 14 сентября российские СМИ сообщили о смерти владимира сунгоркина. Русский был главным редактором "любимого издания" путина.

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Одно из самых главных пропагандистских медиа кремля

Газета "Комсомольская правда" всегда обслуживала интересы русской верхушки. С начала агрессии россии против Украины СМИ регулярно в своих статьях дегуманизовало украинцев, распространяло фейки об украинских военных и разжигало вражду.

Смерть главного редактора сунгоркина, безусловно, является трагедией для кремля.

В эфире радио "Комсомольская правда" даже звучали призывы организовывать концлагеря для украинских учителей. Об этом сообщал на своем канале в ютубе журналист Денис Казанский.

Парад смертей россиян

После начала "военной операции" людей, приближенных к кремлю, ожидают неудачи:

Достойно внимания – погибших россиян будет больше: смотрите видео