Невыясненные обстоятельства смерти

Руководитель российского конструкторского бюро умер во время медицинской процедуры с кислородной маской, применяемой при лечении тревожных расстройств и депрессии.

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По данным российских СМИ, у Коноплева были проблемы с сердцем, и он почувствовал себя плохо во время сеанса с маской на лице. Несмотря на усилия медиков, он умер.

Предварительной причиной смерти называют острую сердечную недостаточность. Коноплеву на момент смерти было 46 лет.

Что известно о Коноплеве

Дмитрий Коноплев с апреля 2008 года занимал должность заместителя председателя федерального агентства по поставке вооружения, военной, специальной техники и материальных средств.

В июле 2012 года он был назначен руководителем ОАО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова".

Именно это Тульское оборонное предприятие выпускает для российской армии противотанковые ракетные комплексы "Корнет", "Квартет" и "Метис"; комплексы ПВО "Панцирь-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетный комплекс "Гермес-А".

В целом организация отвечает за более чем 150 единиц вооружения и военной техники, которые находятся на вооружении российской армии.

Сделал много для оборонной промышленности россии

Официальные комментарии о причине смерти пока не были озвучены.

В то же время бывший охранник путина и близкий друг Алексей Дюмин – сейчас губернатор Тульской области, где расположено конструкторское бюро оружия, отметил, что Коноплев "много сделал для оборонной промышленности страны", внеся "большой вклад".

Ранее при странных обстоятельствах скончался бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин. Это произошло после проведения антипохмельного сеанса с шаманами.

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