Так, генерала Александра Дворникова, с апреля руководящего войной против Украины, сменил генерал-полковник Сергей Кузовлев.

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Что известно о Сергее Кузовлеве

Он гражданин россии. В 2014 году, когда он еще был начальником штаба 58-й армии южного военного округа, его назначили главарем так называемой "народной милиции" оккупированной территории Луганской области.

В январе 2021 года путин присвоил ему звание генерал-полковника. Ранее оккупант занимал должность начальника штаба ПВО и с ноября 2020 года по февраль 2021-го командовал российской группировкой в Сирии.

К слову, об изменениях в рядах российских военачальников проговорился известный тик-ток герой Рамзан Кадыров. Он написал, что исполняющий обязанности командующего ПВО Сергей Кузовлев 23 июля посетил Чечню с целью инспектирования кадыровских батальонов "Ахмат".

Антикадыровское движение в Чечне нарастает

Интересно, что визит генерал-полковника и инспекция кадыровских сил состоялись через два дня после того, как Кадыров объявил о том, что эти батальоны будут переброшены в Украину. Военные эксперты считают, что это может свидетельствовать о нарастающем давлении на Кадырова внутри Чеченской республики.

21 июля антикадыровский батальон "Шейх Мансур" объявил о восстании против режима Кадырова и деоккупации Ичкерии, поэтому вполне вероятно, что оккупант может задержать недавно сформированные батальоны "Ахмат" в Чечне, чтобы справиться с любыми "местными беспорядками". В частности, оказалось, что этот батальон до сих пор находится на территории страны.

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