россияне "наслаждаются" сиренами

В среду, 20 июля, включат обучающие сирены с сообщением "Внимание всем!", пишут российские пропагандистские СМИ. Так что россияне наконец-то смогут хоть немного почувствовать, как украинцы живут из-за них уже почти 5 месяцев.

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Сирены будут раздаваться во всех районах москвы с 10:40 по 12:00 по местному времени. Они будут продолжаться около 1 минуты. Сообщения о "тревоге" будут транслировать по радио и телевидению.

московские чиновники заявили, что так готовятся к возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Мол, тренируются своевременно информировать население, а также проверяют работу чрезвычайных и оперативных служб города.

Такие проверки дважды в год по всей россии начали проводить с 2021 года. Они проходят в первую среду марта и октября. В марте, когда государство-агрессор полномасштабно напала на Украину, сирены решили отложить на неопределенный период.

кадыров боится и просит о ПВО

На этом панические настроения в россии не завершились. Страшно стало даже начальнику тикток-войска россии рамзану кадырову. Тот решил попросить о личной противовоздушной обороне. Похоже, кадыров опасается, что на него прилетит ракета.

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Разместить базу ПВО одиозный российский политик просит в горах чечни у его родного села Ахмат-Юрт. Мол, россии как никогда нужны новые стратегические решения, а система ПВО в чечне просто обязательна.

Заметим, что с начала полномасштабной войны в Украине в россии постоянно что-то "хлопает" или масштабно загорается. Недавно активно начали загораться военные склады на оккупированных с 2014 года территориях Донбасса. Может быть, именно это и пугает врага.

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