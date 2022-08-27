российские пропагандисты не устают кричать об "успехах" армии оккупантов в Украине. Правда, если у оккупантов есть возможность превратиться в белую "ладу" для семьи, то пропагандисты становятся "хорошими россиянами", не оставляя о себе таких материальных упоминаний.

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В россии умер еще один кремлевский пропагандист

Стало известно, что на 50 году жизни ушел на концерт Кобзона пропагандист кремля Дмитрий Литовкин. Он работал в российском информагентстве ТАСС и громко восхвалял преступления российских оккупантов Украины. Что ж, теперь уже бывший капитан третьего ранга в запасе сможет присоединиться к десяткам тысяч тех, кто совершал воспеваемые им "подвиги".

Интересно, что литовкин мог стать жертвой "мощной" российской медицины. Пропагандисту внезапно стало плохо, из-за чего медики решили ввести его в медикаментозную кому. С введением литовкина в кому врачи справились отлично, здесь сомнений не должно возникать даже у скептиков. Проблемы возникли на этапе вывода пропагандиста из комы – эта задача оказалась из той же области, что и "взять киев за три дня". Сообщается, что литовкин умер в Москве.

в россии литовкина считали "военным экспертом", он комментировал парады на красной площади и "подвиги" российской армии в других странах. За свою ложь он получал награды от правительства и благодарности от диктатора владимира путина.

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