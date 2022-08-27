російські пропагандисти не втомлюються кричати про "успіхи" армії окупантів в Україні. Щоправда, якщо в окупантів є можливість перетворитися на білу "ладу" для родини, то пропагандисти стають "хорошими росіянами", не залишаючи про себе таких матеріальних згадок.

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У росії помер ще один кремлівський пропагандист

Стало відомо, що на 50 році життя пішов на концерт Кобзона пропагандист кремля дмітрій літовкін. Він працював у російському інформагенстві ТАСС та гучно вихваляв злочини російських окупантів Україні. Що ж, тепер вже колишній капітан третього рангу у запасі зможе приєднатися до десятків тисяч тих, хто скоював оспівувані ним "подвиги".

Цікаво, що літовкін міг стати жертвою "потужної" російської медицини. Пропагандисту раптово стало погано, через що медики вирішили ввести його у медикаментозну кому. З введенням літовкіна в кому лікарі впоралися чудово, тут сумнівів не має виникати навіть у скептиків. Проблеми виникли на етапі виведення пропагандиста з коми – це завдання виявилося з тієї ж області, що й "взять кієв за трі дня". повідомляється, що літовкін помер у москві.

у росії літовкіна вважали "військовим експертом", він коментував паради на красній площі та "подвиги" російської армії в інших країнах. За свою брехню він отримував нагороди від уряду та подяки від диктатора владіміра путіна.

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