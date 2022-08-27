В одному з інтерв’ю ви доволі влучно і чітко говорили про російську опозицію та її представників і про те, що їм не варто лізти зі своїми порадами в Україну, бо вона в принципі не може допомогти таким чином, але от якраз допомоги від України вона дуже потребує. Тож в якому стані зараз російська опозиція і чи могла би вона бути більш дієвою в умовах, що тепер склалися?

Це було першою думкою, говорили про те, що не треба лізти до України зі своїми постійними порадами. Створення різноманітних "антивоєнних комітетів" і тому подібних організацій, виглядає смішною бутафорією боротьби. Кому вони потрібні ваші антивоєнні комітети!? Як ви можете допомогти Україні такими діями? Все що ви можете зробити корисного зараз, то це собі, створюючи не "антивоєнні", а воєнні комітети. І не де небудь, а там, в росії! В першу чергу для того, щоби увірватися в кремль і повісити путіна.

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Моя відповідь: "А ось так, як українці! Які вмирають зараз тисячами, виборюючи собі свободу! Ті самі українці, яким ви так любите зараз роздавати поради, як їм краще боротися!". І допоки ви для себе не вирішите, що більше не будете займатися Україною і українцями, а почнете займатися своєю росією і росіянами, нічого у вас не зрушиться з місця. Люди там так і будуть розмірковувати: "А що ми на мирному мітингу можемо змінити? Для чого нам ці мирні мітинги, які закінчуються завжди однаково?".

Ви можете звернутися до українців і сказати: "Ми більше не ліземо до вас. Допоможіть нам! Дайте нам зброю! Ми хочемо змінити владу у Москві!". І це буде найбільш конструктивна розмова, тут є що обговорювати. Але якщо ви замість цього створюєте ще один "антивоєнний комітет" і "безжалісно" складаєте соту петицію проти війни, так ніби війна від цього мала б врешті спинитися!

Друга річ полягає в тому, що частина російської опозиції вже давно рушила далі – вони почали обживатися за межами Росії, у Європі, в Америці. І звернулися до відповідних органів, урядів цих країн: "А давайте ми будемо видавати паспорти "хорошим росіянам"!".

В такому разі виникає логічне питання: "А хто ви такі, щоб судити і "сортувати" на "хороших" і "поганих"? Перед ким ви збираєтеся давати такі свідчення? Перед Україною? Вся ваша діяльність зводиться до того, щоб "поїхати туди, зустрітися із тим, поговорити із он тим…" - це і є ваша боротьба? "Солідарності", "Форуми вільної Росії" і тому подібне – все одне і те ж… Особливо після 2014 року – це дуже переконливо виглядає, наглядно. Частина опозиціонерів вирішили, що пора їхати до України і зробити там "хорошу версію росії". Про що це ви? Це ідіотизм! Більшість із вас тут люди терпіти не можуть, вашу так звану опозицію – вони вас ненавидять. Для чого ви тут в Україні, для чого ваші поради? Та ви нагадуєте персонажа із книги Ільфа і Петрова, сантехніка-інтелігента, який всюди ліз зі своїми порадами і заважав працювати, робити щось корисне: "Давай я тобі покажу як треба робити!". То чому ви у себе цього не зробили?

Навіть Навальний, якого в Україні також не дуже люблять, зміг показати приклад – він повернувся до Росії, щоб продовжити боротьбу.

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В підсумку, спроба російської опозиції втрутитися "Давайте ми будемо чимось управляти, будемо видавати спеціальні посвідчення, ID чи паспорти" – все це нагадує персонажів фільму Кіосаяна "Корона російської імперії", де вся суть боротьби зводиться до внутрішніх протиборств і змагання за те, хто першим вискочить і викрикне: "Я тут головний!".

Нічого продуктивного, направленого всередину росії, ніхто і не робить і навіть планів таких не будує! "Ну а як – зараз же це не можливо! Ми після Путіна будемо щось робити!".

Але кому ви будете потрібні "після путіна"? Там будуть вже інші автори перемоги. А якщо ви готові брати участь у змінах чи руйнації діючої системи – то вам потрібно діяти всередині цієї системи. А всі ресурси, гроші – все це потрібно давати на підпілля всередині Росії. А те, що ви зібралися видавати там, у Європі "аусвайси про добропорядність", то це навіть виглядає смішно!

То що? Можна вважати, що в росії немає реальної опозиції?

В підсумку потрібно визнати, що Україна не потребує допомоги таких росіян, просто взагалі ніякої. Українці самі вирішать що і як їм робити. У них є свої росіяни, і їм не потрбні "чужі росіяни" взагалі ні в якому вигляді. А поки до російської опозиції не дійде, що потрібно займатися своєю країною, готувати там, для прикладу, збройне повстання, змову, озброювати людей, створювати підпілля, припинити лише боятися і перейти до мови війни (війна вже іде), нічого не зміниться.

Бо виглядає, ніби якщо Росія відважиться таки використати тактичну ядерну зброю, щось на кшталт 5 кілотонного вибуху, то вони тут же почнуть готувати чергову петицію: "це ж жахливо, ви вбили 100… 200 тисяч людей, от ми зараз напишемо петицію, вона все вирішить!". І все, у цьому замкнутому просторі все це самовідтворюється щоразу, через людей які не готові зробити навіть реальну спробу щось змінити у самій Росії. Зате вони дуже добре облаштовуються поза Росією – їх влаштовує як Європа, Америка, так і Україна цілком влаштовує.

Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що реальною опозицією російській владі їх можна буде називати лише у випадку, якщо вони схвалять рішення про збройне повстання, революцію чи щось подібне, і почнуть збирати гроші на створення партизанського руху, підпілля. Лише у випадку, якщо вони хоча б для себе приймуть рішення, що вони готові до цього, готові закликати людей ризикувати життями. Бо вони можуть гинути… В іншому випадку все залишиться так, як воно і є зараз – помре путін, на його місце прийде, умовно, його донька чи внучка, не важливо яке у них буде прізвище. Бо "колективний путін" нікуди не дінеться! І змінити це можливо лише збройним шляхом, бо війна вже йде, і розмах цієї війни може стати ще більшим.

Тезис Каспарова такий: "Режим впаде в результаті збройної поразки", але хоч це й правильна думка, він тут же обумовлює: "Але це ж не ми будемо авторами цієї збройної поразки…". Чудово! От "НАТО, Америка, Україна переможе і ми тут одразу!". Та не потрібні ви будете нікому! Ви маєте самі стати частиною цього процесу, частиною боротьби, війни.

Україна змагається за своє, і ніхто не збирається рухатися через ваші Курськи, Брянськи, Бєлгороди на Москву. Це ваша робота! Це ви повинні зараз це робити, в тилу боротися зі спільним ворогом, вирішувати свої завдання – завдання громадянської війни! А якщо ви не готові, не можете цього зробити – то й не лізьте тоді, що ви тут робите? Пропонуєте знову "тут поговорити, там поговорити"…

Звичайно йде процес оновлення – за 20 років правління Путіна на місце тих, хто збанкрутував і втік ще на початку "нульових" прийшли нові люди, молоді, активні, різкі може навіть агресивніші, можливо ті, які мають досвід участі у війні. Невідомо як буде, зараз ще рано говорити, картина "не промалювалася" повністю. Можливо Путін раніше помре, і тоді почнуться тектонічні зміни всередині самої системи, які приведуть до руйнування країни під власною вагою, як це було із Радянським Союзом. Але, повторюся, якщо опозиція на цей момент прийде із "аусвайсами хороших рускіх", то вони так і залишаться аутсайдерами і не будуть нікому потрібними.

В Росії зараз складно щось говорити про правдиві соціологічні опитування, але судячи з усього, ми можемо говорити про 20…30% росіян, які проти Путіна. Як ви вважаєте – як би зараз могла комунікувати із цими людьми російська опозиція?

По перше союзниками в опозиції мають бути не лише ліберали, а всі, хто здатен боротися і воювати проти діючого режиму, робити щось реальне, а не лише якісь пісні в анонімних телеграм-каналах. Для цього повинні з’явитися інші, нові люди – і ті хто цим займається і ті, хто ними керують. І на це вони повинні витрачати усі свої ресурси. А ресурси там є – це і велика кількість олігархів, які хочуть щось змінити, і Захід, який змушує їх це робити. Олігархи не повинні думати про щось абстрактне, вони мають давати гроші на конкретні речі, не на листівки і "сердечка" складені руками, а на реальні речі, починати вже діяти у цьому напрямку.

Ресурси у них є! При бажанні вони можуть взяти на себе комунікацію, і Захід на такі речі дасть гроші. Але на реальні речі, а не на "видачу аусвайсів для облаштування росіян". Тому що немає іншої землі для росіян, крім як росії. Бо той, хто поїхав і облаштувався в іншому місці, вже ніколи не повернеться назад.

Ще раз про соціологічні опитування – за деякими даними рейтинг путіна суттєво знизився. Наскільки це відчутно для режиму і чи тривожить це кремль?

З цього приводу в Кремлі взагалі ніхто не хвилюється! Тому що вони знають, що навіть при нульовому рейтингу путіна вони будуть тримати все силою, а якщо буде потрібно – будуть вбивати. Для них Буча – це своєрідний тест. Так само вони будуть поводитися по відношенню до власного населення, можливо ще жорстокіше, тому що реальність загрози їх владі буде вищою. росіян, що збунтувалися, їм потрібно буде вбити усіх – разом із дітьми і домашніми тваринами. Бо ці ж можуть піти на кремль!

Українці ж не мали наміру перетинати кордони, а ці підуть до Москви. Тому тут не варто плекати ілюзії – вся ця влада путіна, вся ця деспотія і тиранія, все засноване на силі і більше ні на чому не може триматися в принципі. Тому з точки зору рейтингів – вони їх не дуже турбують. Вони самі собі малюють ці рейтинги. В них є в своїй системі ФСО реальна картина, і вони відслідковують ці показники. Але, повторюся, ця динаміка не впливає на зміну політики, вона впливає лише на інструментарій для дій, щоб, у випадку необхідності, будь яке збурення погасити ще в зародку – будь яка проблема не вирішується, а замість цього вони просто прибирають джерело збурення.

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