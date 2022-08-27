В одном из интервью вы довольно точно и четко говорили о российской оппозиции и ее представителях и о том, что им не стоит лезть со своими советами в Украину, потому что она в принципе не может помочь таким образом, но вот как раз помощи от Украины она очень нуждается. Так в каком состоянии сейчас российская оппозиция и могла бы она быть более действенной в сложившихся условиях?

Это было первым мнением, говорили о том, что не нужно лезть в Украину со своими постоянными советами. Создание разнообразных "антивенных комитетов" и тому подобных организаций, выглядит смешной бутафорией борьбы. Кому они нужны ваши антивоенные комитеты! Как вы можете помочь Украине такими действиями? Все что вы можете сделать полезного сейчас, это себе, создавая не "антивоенные", а военные комитеты. И не где-нибудь, а там, в россии! В первую очередь для того, чтобы ворваться в кремль и повесить путина.

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Мой ответ: "А вот так, как украинцы! Умирающие сейчас тысячами, борясь за свободу! Те же украинцы, которым вы так любите сейчас раздавать советы, как им лучше бороться!". И пока вы для себя не решите, что больше не будете заниматься Украиной и украинцами, а начнете заниматься своей россией и россиянами, ничего у вас не сдвинется с места. Люди там так и будут размышлять: "А что мы на мирном митинге можем изменить? Зачем нам эти мирные митинги, которые заканчиваются всегда одинаково?"

Вы можете обратиться к украинцам и сказать: "Мы больше не лезем к вам. Помогите нам! Дайте нам оружие! Мы хотим сменить власть в Москве!". И это будет самый конструктивный разговор, здесь есть что обсуждать. Но если вы вместо этого создаете еще один "антивоенный комитет" и "безжалостно" составляете сотую петицию против войны, так будто бы война от этого должна была наконец остановиться!

Вторая вещь заключается в том, что часть российской оппозиции уже давно двинулась дальше – они стали обживаться за пределами россии, Европы, Америки. И обратились к соответствующим органам, правительствам этих стран: "А давайте мы будем выдавать паспорта "хорошим россиянам"!".

В таком случае возникает логический вопрос: "А кто вы такие, чтобы судить и "сортировать" на "хороших" и "плохих"? Перед кем вы собираетесь давать такие показания? Перед Украиной? Вся ваша деятельность сводится к тому, чтобы "поехать туда , встретиться с тем, поговорить с он тем…" - это и есть ваша борьба? "Солидарности", "Форумы свободной россии" и т.п. оппозиционеров решили, что пора ехать в Украину и сделать там "хорошую версию россии". О чем это вы? Это идиотизм! Большинство из вас здесь люди терпеть не могут, вашу так называемую оппозицию – они вас ненавидят. Для чего вы здесь в Украине, для чего ваши советы?Да вы напоминаете персонажа из книги Ильфа и Петрова, сантехника-интеллигента, который всюду лез со своими советами и мешал работать, делать что-то полезное: "Давай я тебе покажу как надо делать!".Так почему вы у себя этого не сделали?

Даже Навальный, которого в Украине тоже не очень любят, смог показать пример – он вернулся в россию, чтобы продолжить борьбу.

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В итоге, попытка российской оппозиции вмешаться "Давайте мы будем чем-то управлять, будем выдавать специальные удостоверения, ID или паспорта" – все это напоминает персонажей фильма Киосаяна "Корона российской империи", где вся суть борьбы сводится к внутренним противоборствам и соревнованиям за то, кто первым выскочит и выкрикнет: "Я здесь главный!".

Ничего продуктивного, направленного внутрь россии, никто и не делает и даже таких планов не строит! "Ну а как – сейчас же это невозможно! Мы после путина будем что-то делать!".

Но кому вы будете нужны "после путина"? Там будут уже другие авторы победы. А если вы готовы участвовать в изменениях или разрушении действующей системы – вам нужно действовать внутри этой системы. А все ресурсы, деньги – все это нужно давать на подполье внутри россии. А то, что вы собрались выдавать там, в Европе "аусвайсы о добропорядочности", это даже выглядит смешно!

Так что? Можно ли считать, что в россии нет реальной оппозиции?

В итоге следует признать, что Украина не нуждается в помощи таких россиян, просто вообще никакой. Украинцы сами решат, что и как им делать. У них есть свои россияне, и им не нужны "чужие россияне" вообще ни в каком виде. А пока до российской оппозиции не дойдет, что нужно заниматься своей страной, готовить там, например, вооруженное восстание, заговор, вооружать людей, создавать подполье, прекратить только бояться и перейти к языку войны (война уже идет), ничего не изменится.

Потому что выглядит, будто если россия отважится использовать тактическое ядерное оружие, что-то вроде 5 килотонного взрыва, то они тут же начнут готовить очередную петицию: "это же ужасно, вы убили 100… 200 тысяч человек, вот мы сейчас напишем петицию, она все решит!". И все, в этом замкнутом пространстве все это самовоспроизводится каждый раз, из-за людей не готовых сделать даже реальную попытку что-то изменить в самой россии. Зато они очень хорошо обустраиваются за пределами россии – их устраивает как Европа, Америка, так и Украина вполне устраивает.

То есть, подытоживая, можно сказать, что реальной оппозицией российским властям их можно будет называть только в случае, если они одобрят решение о вооруженном восстании, революции или чем-то подобном, и начнут собирать деньги на создание партизанского движения, подполья. Только в случае, если они хотя бы для себя примут решение, что они готовы к этому, готовы призвать людей рисковать жизнями. Потому что они могут погибать… В противном случае все останется так, как оно и есть сейчас – умрет путин, на его место придет, условно, его дочь или внучка, не важно, какая у них будет фамилия. Ибо "коллективный путин" никуда не денется! И изменить это можно только вооруженным путем, потому что война уже идет, и размах этой войны может стать еще больше.

Тезис Каспарова таков: "Режим упадет в результате вооруженного поражения", но хоть это и правильное мнение, он тут же оговаривает: "Но это не мы будем авторами этого вооруженного поражения…". Прекрасно! Вот "НАТО, Америка, Украина победит, и мы здесь сразу!". И не нужны вы будете никому! Вы должны сами стать частью этого процесса, частью борьбы, войны.

Украина борется за свое, и никто не собирается двигаться через ваши Курски, Брянски, Белгород на Москву. Это ваша работа! Это вы должны сейчас это делать, в тылу бороться с общим врагом, решать свои задачи – задачи гражданской войны! А если вы не готовы, не можете этого сделать – и не лезьте тогда, что вы здесь делаете? Предлагаете снова "здесь поговорить, там поговорить"…

Обычно идет процесс обновления – за 20 лет правления путина на место обанкротившихся и сбежавших еще в начале "нулевых" пришли новые люди, молодые, активные, резкие может даже более агрессивные, возможно, имеющие опыт участия в войне. Неизвестно, как будет, сейчас еще рано говорить, картина "не прорисовалась" полностью. Возможно, путин раньше умрет, и тогда начнутся тектонические изменения внутри самой системы, которые приведут к разрушению страны под собственным весом, как это было с Советским Союзом. Но, повторюсь, если оппозиция к этому моменту придет с "аусвайсами хороших русских", то они так и останутся аутсайдерами и не будут никому нужны.

В россии сейчас сложно что-то говорить о правдивых социологических опросах, но судя по всему, мы можем говорить о 20…30% россиян против путина. Как вы думаете – как бы сейчас могла общаться с этими людьми российская оппозиция?

Во-первых, союзниками в оппозиции должны быть не только либералы, а все, кто способен бороться и воевать против действующего режима, делать что-то реальное, а не только какие-то песни в анонимных телеграмм-каналах. Для этого должны появиться другие, новые люди – и те, кто этим занимается и те, кто ими руководят. И на это они должны тратить все свои ресурсы. А ресурсы там есть – это и большое количество олигархов, желающих что-то изменить, и Запад, заставляющий их это делать. Олигархи не должны думать о чем-то абстрактном, они должны давать деньги на конкретные вещи, не на открытки и "сердечки" сложенные руками, а на реальные вещи, начинать уже действовать в этом направлении.

Ресурсы у них есть! При желании они могут взять на себя коммуникацию и Запад на такие вещи даст деньги. Но на реальные вещи, а не на "выдачу аусвайсов для обустройства россиян". Потому что нет другой земли для россиян, кроме как россии. Ибо уехавший и обустроившийся в другом месте уже никогда не вернется назад.

Еще раз о социологических опросах – по некоторым данным рейтинг путина существенно снизился. Насколько это ощутимо для режима и тревожит ли это кремль?

По этому поводу в кремле вообще никто не беспокоится! Потому что они знают, что даже при нулевом рейтинге путина они будут держать все силой, а если будет нужно – будут убивать. Для них Буча – это своеобразный тест. Так же они будут вести себя по отношению к собственному населению, возможно еще более жестоко, потому что реальность угрозы их властям будет выше. Взбунтовавшихся россиян им предстоит убить всех – вместе с детьми и домашними животными. Ведь эти могут пойти на кремль!

Украинцы же не собирались пересекать границы, а эти пойдут в Москву. Поэтому здесь не стоит питать иллюзии – вся эта власть путина, вся эта деспотия и тирания, все основанное на силе и больше ни на чем не может держаться в принципе. Поэтому с точки зрения рейтингов они их не очень беспокоят. Они сами себе рисуют эти рейтинги. У них есть в своей системе ФСО реальная картина, и они отслеживают эти показатели. Но, повторюсь, эта динамика не влияет на изменение политики, она влияет только на инструментарий для действий, чтобы в случае необходимости любое возмущение погасить еще в зародыше – какая-либо проблема не решается, а вместо этого они просто убирают источник возмущения.

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