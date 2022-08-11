Комплекс "а нас за что"

"А нас за что" – это непонимание базовых вещей. Вас за то, что вместо того, чтобы влиять на свое общество, вы просто сидели на попе ровно и нифига не делали. Такие красивые, такие умные, такие влиятельные и столь бездейственные.

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Вместо раскаяния, "хорошие русские" такие с барского плеча: "Вас покусала моя собака и я, конечно, извиняюсь, но вы понимаете, нельзя мне мстить за мою собаку!".

Путь искупления для молчаливых подельников войны

Я думаю, можно и нужно. Ибо условный Каспаров – не бурятский безработный, и ответственность его иная. Итак, когда будет раскаяние и когда произойдет искупление (ключевое сово здесь – произойдет, глагол в законченном времени), тогда приходите к нам, "хорошие русские".

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Будем пробовать вас простить. Не факт, что простим, но хотя бы будет предмет разговора. Ибо до искупления говорить с вами не о чем.

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