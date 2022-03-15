Россия совершает геноцид

Несколько десятков раз обстреливали РСЗО и ствольную артиллерию. Ракетами ударили по центру города, по архитектурным достопримечательностям. Там старый фонд и никаких инфраструктурных объектов. Чисто "мирняк". Дистиллированный.

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Вчера старый центр Харькова был обстрелян бетонобойными снарядами. Это артиллерийский снаряд специального назначения, предназначенный для разрушения долговременных сооружений из железобетона, и укреплений из кирпича и так далее. По гражданским лупили.

Россияне и телевидение

Я это к чему. Выходящие на окружную в составе артгрупп не смотрят телевизор. Те, кто нажимает на кнопки пуск "искандеров" и "калибров", тоже не смотрят.

И те, кто вносит координаты, тоже не смотрят. И даже те, кто принимает решение по уничтожению жилых кварталов, тоже не смотрят.

Они сейчас убивают украинцев. Они сейчас пытаются оккупировать и уничтожить наше государство. Они делают то, к чему готовили все эти годы.

Потому что они смотрели телевизор в России все 8 лет. И многие из них уверены в своей правоте. Потому что им телевизор и всякие девчонки рассказывали 8 лет о том, как нас нужно убивать, чтобы "защитить" Россию.

Действительно ли россияне прозрели?

Понимаете? То, что сейчас происходит в России, это не раскаяние и не осознание своей вины. Это попытки снять с себя ответственность и как-то на будущее заработать индульгенцию.

Но это до одного места. Потому что сейчас не влияет на войну. На убийства украинцев. Это как 8 лет насиловать и убивать детей, а затем пойти на исповедь и поставить свечу.

Если вам хочется поддержать "прозревших русских", делайте это молча. Потому что мы здесь [на передовой] немного расстроены. Потому что мы все 8 лет знаем, что они лили в головы своему населению.

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