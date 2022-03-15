Росія вчиняє геноцид

Кілька десятків раз обстрілювали РСЗО та ствольною артилерією. Ракетами вдарили по центру міста, по архітектурних пам'ятках. Там старий фонд і ніяких інфраструктурних об'єктів. Чисто "мірняк". Дистильований.

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Вчора старий центр Харкова був обстріляний бетонобійними снарядами. Це артилерійський снаряд спеціального призначення, призначений для руйнування довготривалих споруд із залізобетону, та укріплень з цегли і таке інше. По цивільним лупили.

Росіяни та телебачення

Я це до чого. Ті хто виходить на окружну в складі артгруп не дивляться телевізор. Ті хто натискає на кнопки пуск іскандерів та калібрів теж не дивляться.

І ті хто вносить координати також не дивляться. І навіть ті хто приймає рішення по знищенню житлових кварталів, ті теж не дивляться.

Вони зараз вбивають Українців. Вони зараз намагаються окупувати і знищити нашу державу. Вони роблять те, до чого їх готували всі ці роки.

Бо вони всі дивилися телевізор у Росії всі 8 років. І багато хто з них впевнений в своїй правоті. Бо їм телевізор і всякі дівчулі розповідали 8 років про те, як нас треба вбивати, щоб "захистити" Росію.

Чи справді росіяни прозріли?

Розумієте? Те що зараз відбувається в Росії, це не каяття та не усвідомлення своєї вини. То є спроби зняти з себе відповідальність та якось на майбутнє заробити індульгенцію.

Але це до одного місця. Бо зараз не впливає на війну. На вбивства Українців. Це як 8 років ґвалтувати та вбивати дітей, а потім піти до сповіді та свічку поставити.

Якщо вам хочеться підтримати "празрєвших рускіх", робіть це мовчки. Бо ми тут знервовані. Бо ми теж всі 8 років знаємо, що вони лили в голови свойому населенню.

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