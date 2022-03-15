Овсяннікова – редакторка цього кремлівського телеканалу. Посеред однієї з програм 14 березня вона "несподівано" виступила проти війни, яку Росія розв'язала проти України, пише 24 канал.

До теми У прямому ефірі пропагандистського каналу з'явилася редакторка з плакатом "Ні війні": відеофакт

Після цього її нібито затримали. Водночас у мережі з'явилося відео, яке Овсяннікова, вочевидь, записала заздалегідь. У ньому вона називає Росію агресором й критикує Путіна через війну. А також стверджує, що її батько – українець, а мати – росіянка. При цьому, її звернення просякнуте наративом про "братні народи, які мали б помиритися".

Чому не все так однозначно

Хоча частина українців підтримують журналістку й захоплюються її відвагою, інші – сумніваються в тому, що такий прояв "власної думки" взагалі міг би випадково прозвучати в ефірі рупора російської пропаганди.

Активістка Меланія Подоляк вважає вчинок Овсяннікової черговою інформаційною операцією, спрямованою на гуманізацію тих, хто роками підтримував війну Росії проти України. "Це лише означає, що санкції дійсно діють", – переконана дівчина. Вона закликала не піддаватися на такі вкиди.

Тепер усі обговорюють якусь жінку, яка роками працювала над російською пропагандистською машиною, що розпалювала ненависть, замість десятків мертвих українських дітей,

– підкреслила Подоляк.

"Вона працювала на цьому каналі, незважаючи на 8-річну війну, яку Росія розв'язала проти України, але чомусь зараз, після тижнів бомбардувань, загиблих українців й великих втрат для російської економіки, вона вирішує висловитися", – зауважила активістка.

Активно обговорюють всю цю ситуацію й інші користувачі фейсбуку та твітеру. Там також припускають, що у такий спосіб пропагандисти лише хочуть проштовхнути у маси наратив, що нібито "росіяни проти війни, не треба бити по простих людей"

Овсяннікова з антивоєнним плакатом в ефірі: дивіться відео