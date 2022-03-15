Овсянникова – редактор этого кремлевского телеканала. В середине одной из программ 14 марта она "неожиданно" выступила против войны, которую Россия развязала против Украины, пишет 24 канал.

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После этого ее якобы задержали. В то же время в сети появилось видео, которое Овсянникова, очевидно, записала заранее. В нем она называет Россию агрессором и критикует Путина из-за войны. А также утверждает, что ее отец – украинец, а мать – россиянка. При этом ее обращение пропитано нарративом о "братских народах, которые должны помириться".

Почему не все так однозначно

Хотя часть украинцев поддерживают журналистку и восхищаются ее отвагой, другие – сомневаются в том, что такое проявление "собственного мнения" вообще могло бы случайно прозвучать в эфире рупора российской пропаганды.

Активистка Мелания Подоляк считает поступок Овсянниковой только очередной информационной операцией, направленной на гуманизацию тех, кто годами поддерживал войну России против Украины. "Это только означает, что санкции действительно действуют", – убеждена девушка. Она призвала не поддаваться на такие вбросы.

Теперь все обсуждают некую женщину, которая годами работала над российской пропагандистской машиной, разжигавшей ненависть, вместо десятков мертвых украинских детей,

– подчеркнула Подоляк.

"Она работала на этом канале, несмотря на 8-летнюю войну, которую Россия развязала против Украины, но почему-то сейчас, после недель бомбардировок, погибших украинцев и больших потерь для российской экономики, она решает высказаться", – отметила активистка.

Активно обсуждают эту ситуацию и другие пользователи фейсбука и твиттера. Там также предполагают, что таким образом пропагандисты только хотят протолкнуть в массы нарратив, что якобы "россияне против войны, не надо бить по простым людям".

Овсянникова с антивоенным плакатом в эфире: смотрите видео