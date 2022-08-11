Комплекс "а нас за что"

"А нас за что" – це нерозуміння базових речей. Вас за то, що замість впливати на своє суспільство, ви просто сиділи на попі рівно і ніфіга не робили. Такі красіві, такі розумні, такі впливові і такі бездіяльні.

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Замість каяття, "хороші рускі" такі з барського плеча: "Вас покусала моя собака і я, канєшно, ізвіняюсь, але ж ви розумієте, не можна мені мститися за мою собаку!".

Шлях спокути для мовчазних спільників війни

Я думаю, можна і треба. Бо умовний Каспаров – не бурятський безробітний, і відповідальність його інакша. Тож, коли буде каяття і коли відбудеться спокута (ключове сово тут – відбудеться, дієслово у закінченому часі), тоді приходьте до нас, "хороші рускі".

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Будемо пробувати вас пробачити. Не факт, що пробачимо, але принаймні хоч буде предмет розмови. Бо до спокути говорити з вами немає про що.

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