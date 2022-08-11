Зміїний нічому не навчив
Річ у тім, що три тижні тому ми з вами могли спостерігати, як командування російських окупаційних військ, злякавшись контрнаступу ЗСУ на правому березі Херсонської області, почало панічно перекидати підрозділи з інших плацдармів для зміцнення Херсонщини.
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Але російські окупаційні війська продовжували насичувати правий берег силами та засобами, періодично навіть погрожуючи якимось наступом на Миколаїв, Кривий Ріг та Запоріжжя.
Але цього тижня почали вирізнятися цікаві тенденції, а саме – основний кістяк російських окупаційних військ вкопався у лівобережжя та не поспішає заповнити правобережну локацію своєю присутністю.
Побачити Дніпро і померти
То що ж відбувається? Схоже, командування російських окупаційних військ таки змирилося з тим, що правий берег їм за нинішньої неповноцінної системи управління та системи забезпечення не втримати. Фактично вони змирилися з тим, що ЗСУ деокупують цю частину Херсонської області.
Зрозуміло, вони не можуть просто так взяти і піти, за болотами не зрозуміють такого надто відвертого жесту доброї волі, а тому вони імітуватимуть відчайдушний опір та інші конвульсії. А ось яку вони собі ставлять ціль, так це закріпитися і окопатися на лівому березі.
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Російські окупаційні війська відкинуть за Дніпро або втоплять у Дніпрі. Правий берег повністю буде під контролем ЗСУ, що на порядок полегшить нам контрнаступальні дії на донбаському плацдармі та рух у Запорізькій області на південь та південний захід.
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