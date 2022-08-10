Іспит на державність складено

Волкер – один з небагатьох у американському істеблішменті, хто реально орієнтується в українській політиці. Не "згадав" раптово, як відома усім Спартц, про те, що має стосунок до України, а відповідав за український напрямок у найгірші для України часи. Тому його думка точно вартує уваги.

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Останнім часом читаю багато різноманітних "полум‘яних патріотів", які за своєю частковістю не помітили головного: українська держава відбулася, і це не моя оцінка, і не оцінка українців. Це оцінка з боку США і провідних держав Заходу. І цьому є очевидне підтвердження.

Перед повномасштабним нападом кацапів нам давали так зване "оборонне озброєння". Легендарні уже "Джавеліни" та NLAW – це якраз воно. Прекрасне озброєння, але орієнтоване на партизанську війну. До 24 лютого на Заході не сумнівалися, що вторгнення рф означатиме колапс української державності. Вони не мали сумнівів у самовідданості захисників України (інакше б і "Джавелінів" не було), але не вірили в організований опір, лише у "герилью" за "афганським сценарієм".

Але реальність виявилася іншою. Україна вистояла. Не лише як героїчний народ, але і як держава. Розуміння цього радикально змінило парадигму допомоги Україні. І от ми уже маємо HIMARS, і у процесі вирішення – питання американських літаків для України.

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Мрія УНР та УПА втілилася у життя

Ні HIMARS, ні літаки ніхто ніколи партизанам давати не буде, навіть питання таке розглядати не буде. Це все можна давати лише українській державі, яка, очевидно, відбулася, і ніхто у світі це відкидати уже не спроможний. Воїни УНР, УПА не могли і мріяти про визнання західних демократій, про те, що ці демократії будуть давати нам найкращу зброю. Не могли ми про це мріяти і 2014 року, а зараз не лише мріємо, але маємо, але висуваємо дедалі амбітніші плани на майбутнє.

І це все сприйняли як даність у американській політичній еліті, де, як відзначає Волкер, більшість активно підтримує Україну. Окрім крайніх лівих та правих ізоляціоністів.

І хочете ви цього, чи не хочете, але все це відбувається у співпраці з командою чинного Президента України Зеленського, яка змогла налагодити відповідний рівень співпраці зі США та "колективним Заходом". Про що ще вчора Україна не могла і мріяти. Спартц, звісно, може продовжувати свою "війну прои Єрмака", але принципово це нічого не змінює.

Хоча найголовніше – не прізвища. Найголовніше те, що Україна відбулася, Україна є, Україна буде завтра, переживе кацапських вождів, і це очевидно всім.

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