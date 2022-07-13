Багато шуму з нічого

Коли ми говоримо про "провал" під час інтерв'ю, то, як правило, маємо на увазі якісь конкретні провальні моменти, але тут – тотальний провал у всьому.

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Вона фактично визнала, що абсолютно не розбирається у темі, щодо якої підірвала "інформаційну бомбу", і взагалі ні в чому в українській політиці не розбирається. При цьому дістала з шухляди якісь вкриті мохом лякалки, що "передана в Україну зброя опиниться десь у Сирії", хоча жодних доказів вона не має і взагалі питанням не цікавилася.

Ми побачили дуже обмежену в плані розуміння України людину, і їй це пробачити набагато важче, ніж будь-якому іншому конгресмену. Бо вона все ж тут народилася і тепер використовує цей факт для самопіару.

Якщо добре подумати, то все те, що озвучує Спартц, нічим не відрізняється принципово від позиції, яку відстоює сенатор-республіканець Ренд Пол.

Заминки ціною в сотні життів

Як тут не згадати блокування сенатором Рендом Полом пакету допомоги для України на 40 мільярдів доларів у Конгресі. Та й до того він був активним лобістом інтересів росії у США. У 2018 році Ренд Пол передавав у москві послання Трампа путіну. Крім того, Ренд Пол нещодавно заявляв, що конфлікт із рф – це інфляція для простих американців та економічна криза і що не можна жертвувати економікою США задля України. А сама Україна "раніше була частиною росії".

Однак одна дсправа, коли про це говорить Ренд Пол, який давно відомий "темними" контактами з росією, або Такер Карлсон – один з популярних правих публіцистів, який має свою програму на FOX. Цікаво, що у всіх цих людей наративи одні й ті ж: Україна – корумпвана, тому допомагати їй не треба, протистояння з росією – не вигідне тощо.

Але інша річ, коли щось подібне озвучує народжена в Україні Спартц. Факт українського походження надає її словам іншої ваги. Хоча просуває вона приблизно ті самі наративи.

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Очевидно, слухаючи Спартц, виборцець консервативного крила республіканців має скласти таке враження: Україна – корумпована, тому допомагати їй не треба, Україні не треба давати зброю, бо "невідомо де вона опиниться", українці самі винні, бо "сидять у кафе під час війни" тощо.

І це все дуже серйозно. Блокування пакету допомоги Рендом Полом призвело до затримки постачання до України американських систем залпового вогню щонайменше на тиждень – два. Тобто у випадку відсутності блокування Україна теоретично могла б зберегти контроль над Сєвєродонецьком та Лисичанськом, адже саме після потрапляння на фронт американських систем залпового вогню рф взяла "тактичну паузу" у війні. Якби не блокування Ренда Пола, ця "тактична пауза" могла виникнути у росіян не у першій декаді липня, а у середині червня.

Тому операція за участі Спартц мала сенс. Українка "викриває" Україну. Це підриває довіру до допомоги з боку адміністрації Байдена. У США успішно просувається наратив, що "Байден і демократи винні у війні", бо "підтримували корумповану Україну", і тепер за це платять американці цінами на пальне.

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Все приховане стало явним Одна проблема – казус виконавця. Спартц як нічого в новітній Україні не розуміла, так нічого і не вивчила. Нахапалася з "третіх рук" тез, повторює їх, і каже, що їй все це не цікаво, бо її виборець – у США. Тому, за великим рахунком, інтерв'ю для "Української правди" "кейс Спартц" закриває. Бо говорити тут уже немає про що.

Типова інформаційна спецоперація з метою використання України в американській політичній боротьбі, яка може мати негативні наслідки для українського протистояння агресії з боку кремля. Ні, я розумію, що вітчизняні фанатики будуть продовжувати бубніти про Спартц як про "героїню", але фанатики вони на те і фанатики, аби бачити лише те, що хочуть бачити. Іншим усе зрозуміло.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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