Экзамен на государственность сдан

Волкер – один из немногих в американском истеблишменте, реально ориентирующихся в украинской политике. Не "вспомнил" внезапно, как известная всем Спартц, о том, что имеет отношение к Украине, а отвечал за украинское направление в худшие для Украины времена. Поэтому его мнение точно стоит внимания.

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В последнее время читаю много разнообразных "пламенных патриотов", которые по своей частности не заметили главного: украинское государство состоялось, и это не моя оценка и не оценка украинцев. Это оценка со стороны США и ведущих стран Запада. И этому есть очевидное подтверждение.

Перед полномасштабным нападением кацапов нам давали так называемое "оборонительное вооружение". Легендарные уже "Джавелины" и NLAW – это как раз оно. Прекрасное вооружение, но ориентированное на партизанскую войну. До 24 февраля на Западе не сомневались, что вторжение россии будет означать коллапс украинской государственности. Они не сомневались в самоотверженности защитников Украины (иначе бы и "Джавелинов" не было), но не верили в организованное сопротивление, только в "герилью" по "афганскому сценарию".

Но реальность оказалась иной. Украина выстояла. Не только как героический народ, но и как государство. Понимание этого радикально изменило парадигму помощи Украине. И вот мы уже имеем HIMARS, и в процессе решения – вопросы американских самолетов для Украины.

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Мечта УНР и УПА воплотилась в жизнь

Ни HIMARS, ни самолеты никто никогда партизанам давать не будет, даже вопрос такой рассматриваться не будет. Это все можно давать только украинскому государству, которое, очевидно, состоялось, и никто в мире это отрицать уже не может. Воины УНР, УПА не могли и мечтать о признании западными демократиями, о том, что эти демократии будут давать нам лучшее оружие. Не могли мы об этом мечтать и в 2014 году, а сейчас не только мечтаем, но и имеем, но выдвигаем все более амбициозные планы на будущее.

И все это восприняли как данность в американской политической элите, где, как отмечает Волкер, большинство активно поддерживает Украину. Кроме крайних левых и правых изоляционистов.

И хотите вы этого или не хотите, но все это происходит в сотрудничестве с командой действующего Президента Украины Зеленского, которая смогла наладить соответствующий уровень сотрудничества с США и "коллективным Западом". О чем еще вчера Украина не могла и мечтать. Спартц, конечно, может продолжать свою "войну про Ермака", но принципиально это ничего не меняет.

Хотя самое главное – не фамилии. Самое главное, что Украина состоялась, Украина есть, Украина будет завтра, переживет кацапских вождей, и это очевидно всем.

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