Як пишуть ЗМІ, у минулі роки лікарів, які супроводжували президента, було менше.

Важливо Путіна перестають боятись, – Жданов сказав, хто може знести диктатора

Лікарі прилетіли з Москви до Владивостока за 10 днів до президента і сиділи на карантині в готелі на острові Російський, де проходив форум. Зауважимо, що це традиційна процедура. Медики щороку відлітають до Владивостока за тиждень до прибуття президента на ВЕФ і залишають його вже після повернення путіна до москви.

Цьогоріч Центральна клінічна лікарня заплатила за проживання своїх 12 співробітників з 27 серпня до 9 вересня 738 тисяч рублів. До цього суми були меншими.

Що було раніше

У 2021 році путіна супроводжували на форум лише 2 лікарі, у 2019 та 2018 роках – 8. Тобто можна стверджувати, що зараз путін потребує значно більшої кількості лікарів, які стежать за станом здоров'я кривавого диктатора.

Зауважимо, що з початком пандемії коронавірусу адміністрація президента росії змінила алгоритми всіх поїздок путіна. Зокрема, перед виїзними публічними заходами за участю путіна співробітники адміністрації глави кремля продовжують дотримуватись карантину.

На карантин для путіна управління справами президента від початку пандемії витратило мільярди рублів.

Путін може бути хворий на рак

Глава військової розвідки України Кирило Буданов ще у травні припустив, що у росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму. Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. Він наголосив, що в путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – рак.

Розвідка володіє точною інформацією, що путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак,

– прокоментував Буданов.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.