Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він вважає, що в росії шукають винних через втечу росармії з Харківщини.

До теми У путіна нема друзів, а є маріонетки, – експерт прокоментував оточення російського диктатора

"У росії зникає страх перед кремлем у чиновників різного рангу і різних сфер діяльності. З'являється ціла плеяда політиків і чиновників, які вже путіна не бояться. Маю на увазі демарш депутатів місцевих рад. Поки місцевих, але завжди якщо немає перевороту у палаці, то все починається з низів", – сказав Жданов.

Виступають за усунення путіна

За словами Жданова, депутати місцевих рад і навіть депутати московської ради й санкт-петербурзької ради почали виступати із заявами. Спочатку всі думали, що це фейк. Санкт-Петербург виступив першим. Експерт наголосив, що заяву зробив депутат від округу, де виріс путін. Він першим сказав, що треба відмежувати путіна від влади. Московські депутати підтримали й сказали "путин уходи".

У диктаторській країні це неприпустиме. Це крамола, яку треба випалювати інакше розхитають трон і він може впасти. Там 2 одвічні питання – хто винен і що робити. У росії зараз гостро, дуже гостро стоїть питання, хто винен, – зазначив експерт.

Може бути соціальний вибух

Жданов розповів, що російські пропагандисти середньої ланки підняли хвилю щодо російської втечі, оскільки Україна за 5 діб відвоювала те, що росія окуповувала 5 місяців.

"Чи готовий російський солдат помирати за українські землі? Відповідь однозначна. Не готовий. Він не хоче й не буде помирати. Тому постало питання, хто винен. Спочатку різні блогери підняли хвилю: "Де генерали, генералів всіх до стінки". Один навіть запропонував розстрілювати їх як у Першу світову війну, щоб не псувати мундир, – сказав експерт.

До речі У поліції розповіли, які жахи коїли окупанти у так званій "воєнній комендатурі" Балаклії

Він зазначив, що федеральні пропагандисти запротестували, що не треба стріляти в генералів. Вони нібито не винні. Тоді блогери сказали, що винен путін. Цю ідею підхопив генералітет і є, як сказав Жданов, інсайдерська інформація, що генерали відкрито обговорюють, що винен той, хто почав війну, а вони виконували наказ.

"Зараз є величезна суперечка й вона зростає. Ситуація така, як наприкінці 1930 років в Радянському Союзі та щоб відповісти на запитання, хто винен. Якщо не відповісти, то це буде соціальний вибух", – вважає Жданов.

Зверніть увагу – Жданов про настрої в росії: дивіться відео