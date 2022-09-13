Про це 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, коли ЗСУ пішли в успішний контрнаступ на Харківщині, стало зрозуміло, що путін сам став жертвою власної пропаганди.

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Коли ми побачили капітуляцію російських військ на Харківщині, в мене з'явилася думка, що сам путін повірив у власну пропагандистську машину. Він направив таких як соловйов, щоб вони промивали мізки росіян. Але й сам почав слухати і вірити в це, –

зазначив Фараджаллах.

"Друзі" вже відвертаються від путіна

Як наголошує Фараджаллах, путін втрачає авторитет після масштабних невдач у війні проти України. Багато його "друзів" чітко побачили, що не настільки диктатор вже й сильний та грізний правитель.

Це можна побачити по поведінці лукашенка, який весь час намагається маневрувати. Той вже навіть заявляв, що нібито готовий відправити білоруського посла знову в Київ. Схожі рухи відбуваються і на африканському континенті, про що не всі знають.

"За 7 місяців війни росія втратила в 4 рази більше військ, ніж в Афганістані. Вже в Судані кажуть, навіщо вони покликали росію, яка вкрала в них 200 тонн золота. А в Лівії святкують нашу перемогу (України – 24 канал). У нього розсипається репутація. Це питання часу. У нього друзів немає, а є просто маріонетки, – наголосив Фараджаллах.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" про невдачі путіна: дивіться відео

Нагадаємо, Україна активно виганяє російських загарбників з тимчасово окупованих територій. За словами президента Володимира Зеленського, українські захисники вже завершили стабілізаційні заходи на понад 4 тисяч квадратних кілометрів нещодавно звільненої території.