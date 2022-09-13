Об этом 24 каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах. По его словам, когда ВСУ пошли в успешное контрнаступление в Харьковской области, стало ясно, что путин сам стал жертвой собственной пропаганды.

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Когда мы увидели капитуляцию российских войск в Харьковской области, у меня появилось мнение, что сам путин поверил в собственную пропагандистскую машину. Он направил таких, как соловьев, чтобы они промывали мозги россиян. Но и сам начал слушать и верить в это,

– отметил Фараджаллах.

"Друзья" уже отворачиваются от путина

Как отмечает Фараджаллах, путин теряет авторитет после масштабных неудач в войне против Украины. Многие его "друзья" четко увидели, что диктатор не столь уже и сильный и грозный правитель.

Это можно увидеть по поведению лукашенко, который все время пытается маневрировать. Тот уже даже заявлял, что якобы готов отправить белорусского посла снова в Киев. Сходные движения происходят и на африканском континенте, о чем не все знают.

"За 7 месяцев войны россия потеряла в 4 раза больше войск, чем в Афганистане. Уже в Судане говорят, зачем они позвали россию, укравшую у них 200 тонн золота. А в Ливии празднуют нашу победу (Украины – 24 канал). У него рассыпается репутация – это вопрос времени, у него друзей нет, а есть просто приспешники", – подчеркнул Фараджаллах.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" о неудачах путина: смотрите видео

Напомним, Украина активно выгоняет российских захватчиков с временно оккупированных территорий. По словам президента Владимира Зеленского, украинские защитники уже завершили стабилизационные мероприятия более чем на 4 тысячи квадратных километров недавно освобожденной территории.