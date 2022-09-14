Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он считает, что в России ищут виновных из-за побега росармии из Харьковщины.

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"В россии исчезает страх перед кремлем у чиновников разного ранга и разных сфер деятельности. Появляется целая плеяда политиков и чиновников, которые уже пути не боятся. Имею в виду демарш депутатов местных советов. Пока местных, но всегда если нет переворота во дворце, это все начинается с низов", – сказал Жданов.

Выступают за устранение путина

По словам Жданова, депутаты местных советов и даже депутаты московского совета и санкт-петербургского совета стали выступать с заявлениями. Сначала все думали, что это фейк. Санкт-Петербург выступил первым. Эксперт подчеркнул, что заявление сделал депутат от округа, где вырос путин. Он первым сказал, что нужно оградить путина от власти. Московские депутаты поддержали и сказали "путин уходи".

В диктаторской стране это недопустимо. Это крамола, которую надо выжигать иначе расшатающий трон и он может упасть. Там 2 извечных вопроса – кто виноват и что делать. В России сейчас остро, очень остро стоит вопрос, кто виноват, –

отметил эксперт.

Может быть социальный взрыв

Жданов рассказал, что российские пропагандисты среднего звена подняли волну по поводу российского бегства, поскольку Украина за 5 суток отвоевала то, что россия оккупировала 5 месяцев.

"Готов ли российский солдат умирать за украинские земли? Ответ однозначен. Не готов. Он не хочет и не будет умирать. Поэтому встал вопрос, кто виноват. Сначала разные блоггеры подняли волну: "Где генералы, генералов всех к стенке". Один даже предложил расстреливать их как в Первую мировую войну, чтобы не портить мундир, – сказал эксперт.

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Он отметил, что федеральные пропагандисты запротестовали, что не нужно стрелять в генералов. Они вроде бы не виноваты. Тогда блоггеры сказали, что виноват путин. Эту идею подхватил генералитет и есть, как сказал Жданов, инсайдерская информация, что генералы открыто обсуждают, что виноват начавший войну, а они выполняли приказ.

"Сейчас есть огромный спор и он растет. Ситуация такая, как в конце 1930-х годов в Советском Союзе и чтобы ответить на вопрос, кто виноват. Если не ответить, то это будет социальный взрыв", – считает Жданов.

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