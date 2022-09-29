Свою кампанию по дезинформации россияне распространяют как среди населения Украины на временно оккупированных территориях, так и среди граждан. Новый фейк от кремлевской машины пропаганды – Львовская область готовится стать частью Польши.

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Наратив о "польской угрозе"

Попытки россиян продвигать тезис о том, что Польша угрожает Украине и хочет напасть, были еще в начале полномасштабного вторжения. Госдолжностям Польши и Украины приходилось неоднократно опровергать такие слухи.

Оно и неудивительно, ведь польский народ поддерживает украинцев с начала войны и всячески помогает в борьбе с захватчиком. Оккупантам болит от новостей о партнерских отношениях Украины и Польши. Поэтому вполне закономерно, что они пытаются дискредитировать их.

К слову, как сообщает "Центр противодействия дезинформации", в мае пропагандист илья кива уверял украинцев, что у Польши есть зловещий план по захвату нашей страны, в частности Западных областей. Также польский проповедник роспропаганды и президент организации "Реституция Кресов" Конрад Ренкас убеждал, что Варшава должна присоединить Волынскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Тернопольскую области.

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Кремлевские нарративы: какие фейки распространяет россия

Россияне активно вбрасывают ложную информацию о войне в Украине, в информационное пространство разных государств. Например, в странах Африки популярность приобретает нарратив о том, что Украина "виновна во всех бедах" и что "злой Запад спровоцировал россию на войну в Украине".

Европу пропагандисты убеждают, что "Украина давно принадлежит США". Также пытаются заверить, что наложенные санкции вредят больше рядовому европейцу, чем россиянину.

Российские медиа больше не оказывают такого влияния на граждан Украины, как до начала войны. Однако сокоординатор правозащитной инициативы "Правотворец" Юрий Гончаренко утверждает, что россия навязывает нужные ей мнения из-за так называемых "ретрансляторов". Некоторые "лидеры мнений" продолжают скандировать о "братских народах" и "войне олигархов".

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