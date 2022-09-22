Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає 24 канал. Моніторинг Ukraine War Disinfo Working Group, який в розпорядженні Центру, відстежив пропаганду, яку поширював ворог впродовж 5 – 11 вересня.

До теми Кремль втрачає "Троянського коня" в Італії

Загальні риси пропаганди

Пропагандисти намагаються нав'язати меседжі, що росія не нападала на Україну. Вся агресія – це справа рук США. Також переконують, що санкції Заходу б'ють не по росіянах, а насамперед по США та країнах ЄС. Росія говорить, що від обмежень страждають "прості європейці", про яких забула їхня влада.

Звісно, проросійські сайти або пабліки в соцмережах нічого не розповідали про успішний контрнаступ України на Харківщині, – зазначили у Центрі.

Вигадали ще одну причину для нападу на Україну

У Чехії росіяни поширюють фейки про нібито величезні втрати України. Якщо й згадували про перемоги ЗСУ, то наголошували – за цим стоять США.

Не обійшлося й без звинувачень у бік Чехії та Балтійських держав. Окупанти переконують, що ті також розпалюють війну. Такий наратив створили, перекрутивши слова президента Франції Макрона.

До речі путін виявився боягузом і замкнув у пеклі всю росію

"З'явився новий наратив, який виправдовує напад Росії на Україну. Дезінформатори апелюють до Статуту ООН, який нібито давав Росії право нападати на будь-яку державу, якщо там є "фашисти", – розповіли в Центрі.

Крім цього, російські пропагандисти намагаються приховати злочини Росії. Вони вигадали, що керівництво НАТО відправили у відставку. На зміну їм нібито прийшов Мальтійський лицарський орден.

Хочуть довести, що у Литві диктатура

Окупанти прагнуть підірвати довіру литовців до своєї влади. Вони переконують, що всі ЗМІ брешуть, а влада прагне встановити диктатуру. Крім цього, росіяни лякають Литву енергетичною кризою.

Пропаганда продовжує говорити, що Захід веде війну з росією руками українців.

У чому звинуватили польську владу

Щодо Польщі, то росіяни вкотре намагаються налаштувати її проти України. Вони традиційно обговорюють УПА.

Сам наратив був відносно новий і несподіваний, а саме: звинувачення польської влади в тому, що вона, начебто, "співчуває/визнає УПА", – розповіли у Центрі.

Цей меседж поширював Гжегож Браун, який є обличчям кампанії "Стоп українізації Польщі". Крім цього, продовжують кампанію з дискредитації українських біженців.

Переконують румунів у злочинах США

У Румунії росіяни переконують, що антиросійські санкції – це погано для європейців. Також говорять, що війна в Україні є продовженням імперіалізму Америки та геноцидів, які вона вчинила в Югославії та Сирії.

Традиційно, ворог переконує, що території України давно належать США. Зокрема, нібито 3 американські компанії мають 28% орних земель.

Зауважте "Примусової мобілізації немає, але воювати повинні всі": російські пропагандисти пробивають дно

Пропагандисти дискредитують уряд Словаччини

У Словаччині російська пропаганда дискредитує уряд і звинувачує, що його контролює США. В центрі уваги залишаються "енергетична криза" та "побічні ефекти" санкцій проти росії.

Голосно лунають повідомлення на кшталт: "політика уряду змушує нас усіх замерзнути" або "санкції роблять Росію сильнішою, а нас слабшими, – розповідають експерти.

Білорусів лякають поляками

Білорусів росіяни лякають тим, що на них нападе Польща. Також прокремлівські медіа говорили про критичний стан європейської економіки через війну в Україні. Переконували, що в Чехії, Франції та Німеччині не погоджуються з санкціями та готові виходити на протести.

Читайте також Перемога росії, або ядерна війна, – сімоньян запустила стару пластинку на тлі псевдореферендумів

Про що росіяни брехали у Болгарії

У Болгарії росіяни говорили про біолабораторії США, поразку України та нібито те, що МАГАТЕ двічі образило Зеленського. Не обійшлось і без дискредитації біженців з України.

"Автор матеріалу стверджував, що болгарський рятувальник загинув, намагаючись врятувати двох українок, які начебто перебували під впливом наркотиків та алкоголю, і яких вже рятували до того кілька разів", – повідомили у Центрі.

Зверніть увагу – що відбувається з частковою мобілізацією в росії: дивіться відео