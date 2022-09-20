Одна з "відмінниць" російської пропаганди маргаріта сімоньян вже оголосила ледь не "побєду". Адже навіть якщо і будуть якісь "референдуми", то їх все одно ніхто, крім росії, не визнає, інформує 24 канал.

До теми Крок до оголошення мобілізації, – Гайдай про паніку окупантів із псевдореферендумами

"Побєда" або ядерна війна

Ватажки бойовиків у псевдореспубліках збираються проводити там "референдуми" про приєднання до росії. Це хочуть робити навіть попри те, що відсутнє світло.

Сімоньян вже встигла сказати, що цього тиждень буде "швидка побєда". Інакше – ядерна війна. Мовляв, вже й Херсон хоче приєднатись до них, а Запоріжжя чекають ще.

Все це лише у снах окупантів. Адже, які б злочини росія не коїла на окупованих територіях, ЗСУ обов'язково їх звільнять.

Псевдореферендуми на Донбасі

Російські загарбники поспішають провести псевдореферендум на Донбасі якомога раніше. Зараз бойовики говорять про дату з 23 по 27 вересня. Принаймні таке розпорядження видав ватажок незаконного формування "лнр" леонід пасічник.

Також ватажок донецьких бойовиків денис пушилін вже встиг представити парламенту "днр" законопроєкт про проведення "референдуму". Бойовик 20 вересня звернувся до владіміра путіна з проханням розглянути питання про входження "днр" до складу росії у разі позитивного рішення мешканців на "референдумі".

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