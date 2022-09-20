Одна з "відмінниць" російської пропаганди маргаріта сімоньян вже оголосила ледь не "побєду". Адже навіть якщо і будуть якісь "референдуми", то їх все одно ніхто, крім росії, не визнає, інформує 24 канал.
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"Побєда" або ядерна війна
Ватажки бойовиків у псевдореспубліках збираються проводити там "референдуми" про приєднання до росії. Це хочуть робити навіть попри те, що відсутнє світло.
Сімоньян вже встигла сказати, що цього тиждень буде "швидка побєда". Інакше – ядерна війна. Мовляв, вже й Херсон хоче приєднатись до них, а Запоріжжя чекають ще.
Все це лише у снах окупантів. Адже, які б злочини росія не коїла на окупованих територіях, ЗСУ обов'язково їх звільнять.
Псевдореферендуми на Донбасі
- Російські загарбники поспішають провести псевдореферендум на Донбасі якомога раніше. Зараз бойовики говорять про дату з 23 по 27 вересня. Принаймні таке розпорядження видав ватажок незаконного формування "лнр" леонід пасічник.
- Також ватажок донецьких бойовиків денис пушилін вже встиг представити парламенту "днр" законопроєкт про проведення "референдуму". Бойовик 20 вересня звернувся до владіміра путіна з проханням розглянути питання про входження "днр" до складу росії у разі позитивного рішення мешканців на "референдумі".
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