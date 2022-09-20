Одна из "отличниц" российской пропаганды маргарита симоньян уже объявила чуть ли не "победу". Ведь даже если и будут какие-то "референдумы", то их все равно никто, кроме россии, не признает, информирует 24 канал.
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"Победа" или ядерная война
Вожаки боевиков в псевдореспубликах собираются проводить там "референдумы" о присоединении к россии. Это хотят делать даже несмотря на то, что нет света.
Симоньян уже успела сказать, что на этой неделе будет "быстрая победа". Иначе – ядерная война. Мол, уже и Херсон хочет присоединиться к ним, а в Запорожье ждут еще.
Все это только во снах оккупантов. Ведь какие бы преступления россия ни совершала на оккупированных территориях, ВСУ обязательно их освободят.
Псевдореферендумы на Донбассе
- Российские захватчики спешат провести псевдореферендум на Донбассе как можно раньше. Сейчас боевики говорят о дате с 23 по 27 сентября. По крайней мере, такое распоряжение выдал главарь незаконного формирования "лнр" леонид пасичник.
- Также главарь донецких боевиков денис пушилин уже успел представить парламенту "днр" законопроект о проведении "референдума". Боевик 20 сентября обратился к владимиру путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "днр" в состав россии в случае положительного решения жителей на "референдуме".
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