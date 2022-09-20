Одна из "отличниц" российской пропаганды маргарита симоньян уже объявила чуть ли не "победу". Ведь даже если и будут какие-то "референдумы", то их все равно никто, кроме россии, не признает, информирует 24 канал.

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"Победа" или ядерная война

Вожаки боевиков в псевдореспубликах собираются проводить там "референдумы" о присоединении к россии. Это хотят делать даже несмотря на то, что нет света.

Симоньян уже успела сказать, что на этой неделе будет "быстрая победа". Иначе – ядерная война. Мол, уже и Херсон хочет присоединиться к ним, а в Запорожье ждут еще.

Все это только во снах оккупантов. Ведь какие бы преступления россия ни совершала на оккупированных территориях, ВСУ обязательно их освободят.

Псевдореферендумы на Донбассе

Российские захватчики спешат провести псевдореферендум на Донбассе как можно раньше. Сейчас боевики говорят о дате с 23 по 27 сентября. По крайней мере, такое распоряжение выдал главарь незаконного формирования "лнр" леонид пасичник.

Также главарь донецких боевиков денис пушилин уже успел представить парламенту "днр" законопроект о проведении "референдума". Боевик 20 сентября обратился к владимиру путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "днр" в состав россии в случае положительного решения жителей на "референдуме".

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