Про те, як ворог панікує розповів журналістам очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він повідомив, що загалом відбувається на Луганщині.

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Росіяни нищать інфраструктуру

За словами Гайдая, у Білогорівці росіяни розбили всю інфраструктуру Попаснянського районного водоканалу. Залишили близько мільйона жителів Луганщини без води.

Від цього населеного пункту практично нічого не залишилося, так само як і від Попасної, Новотошківського та інших сіл Гірської громади. Але вже складені плани дій на випадок деокупації того чи іншого населеного пункту,

– сказав Гайдай.

ВІн наголошує, що із великих міст області, де зруйнована критична інфраструктура, на зимовий період людей, скоріше за все, необхідно буде евакуювати.

Псевдореферендуми спричинять "мобілізацію"

Гайдай розповів, що ті російські військові, хто втік з Харківщини, укріплюються в оборонних редутах, створених на Луганщині за вісім років

В Алчевську давно розміщені військові російські бази, періодично там виникає "бавовна". А проведення псевдореферендумів – це крок для оголошення мобілізації на росії.

Окупанти хочуть провести псевдореферендум

Російські окупанти активізувалися над роботою щодо проведення псевдореферендуму на захоплених територіях України. Загарбники хочуть провести "референдум" на Донбасі в електронному форматі, хоча в регіоні немає світла.

Представники так званої квазіреспубліки "днр" виступили з ініціативою провести електронне голосування на "референдумі" для ряду територій.

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