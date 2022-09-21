Образ альфа-самця луснув

Й**нутий він. І не лікується. А час. Праве рученя, покладене на стіл під час запису, вже живе своїм життям, посмикуючись коли йому заманеться.

Рекомендуємо путін вже вдався до останнього шантажу в своєму житті

Загалом нагнав страху, тупе населення перейметься погрозами і рукоблудитиме на нього і далі. А ще путін виявився боягузом. Не ризикнув сам оголосити мобілізацію, крайнім зробив шойгу. Це так успішно воювалося, що треба мобілізацію проводити.

А так – виступ з розряду "с*и в очі". Ну, серйозно, ні слова правди. Це виявляється, ми використовуємо ядерний шантаж світу, а не кацапія, яка захопила ЗАЕС.

Задачка для "русскомірців"

І чекаю з нетерпінням радісні мітинги на підтримку мобілізації. Вся ця шелупонь, яка закликає в соцмережах і на телебаченні захопити Україну, вони ж цього хотіли – взяти в руки зброю і марш на Київ? Уперед. І пакет із собою прихопіть. У нас із пластиком від підвищеного попиту перебої.

Підсумок. Злякався путін, сильно. Це не була заява лідера, який виграв війну, а боягуза, який намагається прикрити пропагандою, закликом до історичних рефлексів свій прорахунок, програш і поразку.

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І ще. Після х*йла виступав шойгу. І ось тут, звичайно, виникла задачка. Дано: в Україні, за його словами, загинули 5 937 російських військових, 90% поранених повернулися в стрій. У такому разі питається: нах*ра за таких успіхів оголошувати мобілізацію та призивати 300 тисяч осіб?

Щурам доведеться втікати ще швидше

І ось ще про російську мобілізацію. Можливо, там не всі читають свої ж закони і думають, що в принципі їх вона не торкнеться. Ось, наприклад, один із аспектів.

Стаття 21 закону росії "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". "Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, які мають запас".

Тож через 300 тисяч тепер буде замкнена вся росія. Ласкаво просимо до пекла. Вже чекаю на репортажі про те, як громадяни росії підкуповуватимуть прикордонників, влаштовуватимуть таємні переходи через кордон і виїжджатимуть у трюмах торгових суден.

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