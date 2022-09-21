Образ альфа-самца лопнул
Й**нутый он. И не лечится. А пора бы. Правая ручонка, уложенная на стол во время записи, уже живет своей жизнью, подергиваясь, когда ей вздумается.
Рекомендуем путин уже прибег к последнему шантажу в своей жизни
В общем нагнал страху, тупое население проникнется угрозами и будет рукоблудить на него и дальше. А еще путин оказался трусом. Не рискнул сам объявить мобилизацию, крайним сделал шойгу. Это так успешно воевалось, что нужно мобилизацию проводить.
А так – выступление из разряда "с*ы в глаза". Ну, серьезно, ни слова правды. Это оказывается, мы используем ядерный шантаж мира, а не захватившая ЗАЭС кацапия.
Задачка для "русскомирцев"
И жду с нетерпением радостных митингов в поддержку мобилизации. Вся эта шелупонь, призывающая в соцсетях и на телевидении захватить Украину, они же этого хотели – взять в руки оружие и марш на Киев? Вперед. И пакет с собой прихватите. У нас с пластиком от повышенного спроса перебои.
Итог. Испугался путин, сильно. Это не было заявление лидера, выигравшего войну, а труса, пытающегося прикрыть пропагандой, призывом к историческим рефлексам свой просчет, проигрыш и поражение.
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Крысам придется убегать еще быстрее
И вот еще о российской мобилизации. Возможно, там не все читают свои законы и думают, что в принципе их она не коснется. Вот, к примеру, один из аспектов.
Статья 21 закона россии "О мобилизационной подготовке и мобилизации". "Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас".
Так что из-за 300 тысяч теперь будет заперта вся россия. Добро пожаловать в ад. Уже жду репортажей о том, как граждане россии будут подкупать пограничников, устраивать тайные переходы через границу и выезжать в трюмах торговых судов.
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