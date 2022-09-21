Не везет на всех фронтах

российская армия сейчас находится в критической ситуации из-за отсутствия полноценной компенсации потерь, которые она несет в Украине. Скрытая мобилизация добровольцев не помогает, зеки, собираемые по исправительных колониях, так же не решили вопрос.

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И вот все уже больше месяца говорят об объявлении войны и всеобщей мобилизации, а ничего не происходит. Появляется анонс обращения путина к "нации", и эксперты, особенно российские, оживляются – вот оно, вот сейчас будет! Однако не успел появиться анонс, как на московской бирже и так истощенные акции российских компаний отправились в жесткое пике.

Бунт близится

Однако путин вчера не выступил. Что-то пошло не так? Текст документа не подошел? А сегодня утром президент россии объявляет частичную, а не всеобщую мобилизацию в стране. Частичная мобилизация, которая так же не решит никаких проблем российской армии. Ни количественных, ни профессиональных – никаких. А даже в большей степени их прибавит. Так или иначе, а это будет принудительная форма мобилизации. А там, где принуждение, всегда находится место неповиновению.

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Не сразу. Постепенно. Но в новостных лентах российских СМИ будут появляться сообщения об отказниках в рамках частичной мобилизации. Отказниках, дезертирах и, самое главное, бунтах. Бунтах на уровне подразделения или даже воинской части.

То есть всего лишь одним росчерком пера путин не решил никакой проблемы, а создал предпосылки для десятка новых.

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