Не щастить на усіх фронтах

російська армія зараз перебуває у критичній ситуації через відсутність повноцінної компенсації втрат, яких вона зазнає в Україні. Прихована мобілізація добровольців не допомагає, зеки, які збираються по виправних колоніях, так само не вирішили питання.

Радимо путін остаточно визнав поразку у "спецоперації": агонія вже почалася

І ось усі вже понад місяць говорять про оголошення війни та загальну мобілізацію, а нічого не відбувається. З'являється анонс звернення путіна до "нації", й експерти, особливо російські, пожвавлюються – ось воно, ось зараз буде! Проте не встиг з'явитися анонс, як у московської біржі й без того виснажені акції російських компаній вирушили у жорстке піке.

Бунт наближається

Проте путін учора не виступив. Щось пішло не так? Текст документа не підійшов? А сьогодні вранці президент росії оголошує часткову, а не загальну мобілізацію в країні. Часткову мобілізацію, яка так само не вирішить жодних проблем російської армії. Ні кількісних, ні професійних – жодних. А навіть більшою мірою їх додасть. Адже так чи інакше, а це буде примусова форма мобілізації. А там, де примус, завжди знаходиться місце непокорі.

Про головне Як нове гарматне м'ясо у росії "надихнули" правдою про угроблену армію

Не одразу. Поступово. Але в стрічках новин російських ЗМІ з'являтимуться повідомлення про відмовників у рамках часткової мобілізації. Відмовників, дезертирів та, що найголовніше, бунти. Бунти на рівні підрозділу чи навіть військової частини.

Тобто лише одним розчерком пера путін не вирішив жодної проблеми, а створив передумови для десятка нових.

До теми – шойгу вкотре набрехав про втрати України у війні: дивіться відео