Через це мережа вибухнула мемами – українці почали публікувати власні версії того, чому путін спізнюється на перше з часу початку повномасштабного вторгнення звернення до росіян. 24 канал зібрав для вас найкращі меми з мережі.

Цікаво Росіяни панічно гуглять, як виїхати з країни й "відмазатися" від армії перед зверненням путіна

Чому путін спізнюється: версії мережі

Виступ путіна мав розпочатися о 20:00 за київським часом. Потім його перенесли на 21:00. Однак і ще через годину кремлівський диктатор так і не вийшов. Українці у соцмережах знайшли цьому пояснення.



Найкраща версія спізнення путіна / Скриншот



Цікаво, а скільки він вчив білети перед промовою про визнання бойовиків? / Скриншот



І таке буває / Скриншот



І знову путін просто заздрить / Скриншот



Можливо і серце такої радості не втримало? / Скриншот



Росіяни, ласкаво просимо назад в срср / Скриншот

Якщо вже згадали про головний страх росіян у вигляді балету, то у "Першій приватній мемарні" вже візуалізували те, що чекає на росіян.

Привіт росіянам з серпня 1991: дивіться відео



...дивлячись на поразки окупантів / Скриншот



Але доставки з лівого берега до бункера немає / Скриншот



РосЗМІ вперше не збрехали? / Скриншот



Ще одна порція хороших новин / Скриншот



Біда от, що колесо не працює / Скриншот



Тепер усе зрозуміло / Скриншот

Вочевидь, звернення путіна сьогодні не буде взагалі – пропагандисти видалили анонс. Навіть маргаріта сімоньян підтвердила, що його не буде й написала "ідіть спати".



Дуже змістовні слова / Скриншот

Насправді звернення було. просто воно було настільки коротким, що ніхто навіть не помітив.

Як виглядало звернення путіна: дивіться відео

Але чому путін так і не вийшов

Журналіст Домінік Джонсон зазначив, що анонсованим зверненням кремль відвернув увагу всього світу від Генасамблеї ООН, оскільки чимало людей і справді чекали на вихід диктатора.

Такий хід Джонсон назвав тролінгом найвищого рівня, з урахуванням того, що путіна не пустили на засідання Генасамблеї.

Тим часом зі зверненням виступив ватажок бойовиків на Донеччині: дивіться відео