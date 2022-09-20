Через це мережа вибухнула мемами – українці почали публікувати власні версії того, чому путін спізнюється на перше з часу початку повномасштабного вторгнення звернення до росіян. 24 канал зібрав для вас найкращі меми з мережі.
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Чому путін спізнюється: версії мережі
Виступ путіна мав розпочатися о 20:00 за київським часом. Потім його перенесли на 21:00. Однак і ще через годину кремлівський диктатор так і не вийшов. Українці у соцмережах знайшли цьому пояснення.
Найкраща версія спізнення путіна / Скриншот
Цікаво, а скільки він вчив білети перед промовою про визнання бойовиків? / Скриншот
І таке буває / Скриншот
І знову путін просто заздрить / Скриншот
Можливо і серце такої радості не втримало? / Скриншот
Росіяни, ласкаво просимо назад в срср / Скриншот
Якщо вже згадали про головний страх росіян у вигляді балету, то у "Першій приватній мемарні" вже візуалізували те, що чекає на росіян.
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...дивлячись на поразки окупантів / Скриншот
Але доставки з лівого берега до бункера немає / Скриншот
РосЗМІ вперше не збрехали? / Скриншот
Ще одна порція хороших новин / Скриншот
Біда от, що колесо не працює / Скриншот
Тепер усе зрозуміло / Скриншот
Вочевидь, звернення путіна сьогодні не буде взагалі – пропагандисти видалили анонс. Навіть маргаріта сімоньян підтвердила, що його не буде й написала "ідіть спати".
Дуже змістовні слова / Скриншот
Насправді звернення було. просто воно було настільки коротким, що ніхто навіть не помітив.
Як виглядало звернення путіна: дивіться відео
Але чому путін так і не вийшов
Журналіст Домінік Джонсон зазначив, що анонсованим зверненням кремль відвернув увагу всього світу від Генасамблеї ООН, оскільки чимало людей і справді чекали на вихід диктатора.
Такий хід Джонсон назвав тролінгом найвищого рівня, з урахуванням того, що путіна не пустили на засідання Генасамблеї.
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