Дві цілі пораженця

Але йому критично необхідно підвищити ставки саме зараз. Фарс з "референдумами" планувався пізніше, тепер кремль хоче його провести, не контролюючи території жодного з регіонів. Тобто це не фарс, а шизофренія слабкості.

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путін хоче досягти двох цілей. Перша – це перебити обурення своїх націоналістів та фашистів поразкою на Харківщині. Вони почали його вважати слабаком, а це – початок кінця. Спроба терміново "продати" їм "новоросію" – це порятунок режима і самого путіна. Друга – змусити Захід і насамперед США почати з ним говорити, адже всі натяки та звернення залишилися без відповіді, кремль просто послали.

Останні "лякалки"

Тепер у москві будуть погрожувати мобілізацією (вранці 21 вересня путін таки оголосив часткову мобілізацію – 24 канал), якої вже ніхто не боїться, і застосуванням ядерної зброї, яка є останньою "лякалкою" путіна.

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Адже залякати зимою без газу теж вже нікого не вдасться, Європа вже вважає путіна людиною, якій ніколи не можна довіряти, і відповідно підготувалася шляхом закачування газу до сховищ.

Час для Заходу і Китаю сідати разом і швидко думати, що робити з божевільнею під назвою росія. Те, що там відбувається, пігулками вже не лікується.

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