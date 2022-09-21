Две цели пораженца

Но ему критично необходимо повысить ставки именно сейчас. Фарс с "референдумами" планировался позже, теперь кремль хочет его провести, не контролируя территорию ни одного из регионов. То есть это не фарс, а шизофрения слабости.

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Путин хочет достичь двух целей. Первая – это перебить возмущение своих националистов и фашистов поражением на Харьковщине. Они начали его считать слабаком, а это – начало конца. Попытка срочно "продать" им "новороссию" – это спасение режима и самого путина. Вторая – заставить Запад и, прежде всего, США начать с ним говорить, ведь все намеки и обращения остались без ответа, кремль просто послали.

Последние "пугалки"

Теперь в москве будут угрожать мобилизацией (утром 21 сентября путин все же объявил частичную мобилизацию – 24 канал), которой уже никто не боится, и применением ядерного оружия, которое является последней "пугалкой" путина.

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Ведь запугать зимой без газа тоже уже никого не удастся, Европа уже считает путина человеком, которому никогда нельзя доверять, и соответственно подготовилась путем закачки газа в хранилища.

Пора Западу и Китаю садиться вместе и быстро думать, что делать с дурдомом под названием россия. Происходящее там таблетками уже не лечится.

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