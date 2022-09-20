Війна на виснаження у розпалі

московити починають розуміти, що програють цю війну, і не мають великого бажання тонути разом з путіним.

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Чому це важливо для нас? Бо ця війна – на виснаження. Вона закінчиться, коли московити втратять здатність воювати.

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Цугцванг для путіна від Пугачової

Лист Пугачової технологічно ідеальний. Жодного зайвого слова, жодної істерики, жодного негативу, який розмиє сприйняття. Чітко, по ділу, зачепивши чуттєві струни: сім'ю, патріотизм, добробут, втрати на війні.

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Пугачова написала цей лист дуже вчасно і загнала путіна в кут: будь яка відповідь буде жалюгідною. Це цугцванг. Хороших ходів у путіна немає.

Мінлива і непередбачувана доля мамкиного диктатора: путін хотів бути другим Сталіним, а став другим кіркоровим.

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