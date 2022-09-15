Зеленський про ситуацію на фронті

Він наголосив, що росія програє не тільки війну, а всю історію. Зеленський також звернуся і до росіян.

Головне Зеленський приїхав до Ізюма, обстріл Кривого Рогу та Запоріжжя: основне за 203 день війни

Візит на Харківщину

Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Найперше розповів про свій візит на Харківщину, де за останні дні ЗСУ деокупували майже всю область.

Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим,

– наголосив глава держави.

Так, за його словами, тільки за першу добу активних дій наші війська просунулися вперед на 19 кілометрів, за 5 днів – 110 кілометрів, а загалом звільнено майже 400 населених пунктів, де перебували 150 000 українців.

Він також додав, що російська армія перебувала на Харківщині понад 5 місяців, і за цей час окупанти тільки знищували, забирали, вивозили. Росіяни залишили по собі спустошені села, і українські правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, катування, викрадення людей, аби довести всьому світу, що росія чинить геноцид проти українців.

Нагородження героїв в Ізюмі

Під час свого візиту Володимир Зеленський вручив українським героям в Ізюмі державні нагороди. Він подякував усім тим, хто всього лише за 5 днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси, численні російські прапори. Зокрема, мовиться про:

14-у і 92-у окремі механізовані бригади

25-у окрему повітряно-десантну бригаду

80-у окрему десантно-штурмову бригаду

107-у реактивну артилерійську бригаду

40-у, 43-у, 44-у окремі артилерійські бригади

26-у артилерійську бригаду

15-у окрему бригаду артилерійської розвідки

ГУР

Окремо президент висловив подяку генерал-полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу.

Зеленський провів нараду в Харкові

Також сьогодні у Харкові глава держави провів нараду щодо енергетичної ситуації в місті та області. Він зауважив, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей, тому перед відповідними установами поставлено завдання підготуватися до будь-яких сценаріїв. Зокрема, потрібні резерви по енергії, по теплу, по водопостачанню.

Удар по Кривому Рогу

14 вересня росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Там пролунало щонайменше 6 вибухів.

Зеленський підкреслив, що наразі робиться все, щоб ліквідувати наслідки. До слова, через атаку у місті виникли проблеми з водою.

Засідання Європарламенту – була представлена і Україна

Напередодні в Брюсселі був майже український день. Вперше в історії ЄС на спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан об'єднаної Європи фактично була представлена й держава з-поза меж ЄС – Україна. Втім, президент підкреслив, що поки що – з-поза меж ЄС, адже вони працюють заради повноправного членства.

15 вересня до Києва прибуде Урсула фон дер Ляйен

Володимир Зеленський повідомив, що вже сьогодні до Києва з візитом прибуває Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

До слова, перша леді України була присутня під час щорічного звіту Президентки Єврокомісії. У результаті – 100 мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в межах Fast Recovery Plan.

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