Нагадаємо, шоумена Максима Галкіна російська влада внесла у список так званих "іноземних агентів". У кремлі вважають, що Галкін отримує допомогу від України. Сам артист поглузував з такого рішення. У шапці його інстаграму з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".



Прохання Пугачової / Скриншот з її інстаграму

Реакція росіян

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на крок Пугачової. Від народної улюблениці співачка перетворилась у коментарях на "стару маразматичку".