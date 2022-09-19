Пугачова звернулась до мін'юсту росії. Свого чоловіка співачка назвала порядною та щирою людиною, патріотом своєї країни.
До теми Максим Галкін з гумором відреагував на "звання" іноагента в росії
Нагадаємо, шоумена Максима Галкіна російська влада внесла у список так званих "іноземних агентів". У кремлі вважають, що Галкін отримує допомогу від України. Сам артист поглузував з такого рішення. У шапці його інстаграму з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".
Прохання Пугачової / Скриншот з її інстаграму
Реакція росіян
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на крок Пугачової. Від народної улюблениці співачка перетворилась у коментарях на "стару маразматичку".
Росіяни радили їй забиратись з країни, обзивали "відьмою" та іншими неласкавими словами. Були і коментарі підтримки, але значно менше.
Реакція росіян / Скриншоти з телеграму:
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