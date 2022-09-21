Контрнаступ ЗСУ продовжує набирати оборотів. Тож ворогові потрібно придумати, де набирати живу силу, яку б можна було відправляти на фронт. І саме в цьому можуть допомогти псевдореферендуми.

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Путін зможе відправити воювати призовників

Проведення "референдумів" на територіях окупованих Донецької і Луганської республік потрібні не для приєднання земель. Радше так, для приєднання, але не з метою володіння. Насправді, переконані в Інституті з вивчення війни, ворогові це дозволить відправляти на фронт російських призовників, а не лише контрактників. Зауважимо, що росія і до того це робила, але приховано. Натомість псевдореферендум розв'яже руки країні-агресорці.

Аналітики зауважили, що анексія Донецької та Луганської областей дозволить розширити внутрішнє юридичне значення "російської" території. Тож у країні зможуть відкрито відправляти на війну військовозобов'язаних. Мовляв, вони боронять "рідні землі".

Цикл призову дозволяє набрати 130 тисяч солдатів

Укладачі звіту зауважили, що росія вже відправляла до України солдатів строкової служби. Вони не лише були недостатньо навченими. Їхнє перебування на території нашої держави – пряме порушення російського законодавства. Тож не дивно, що в країні-агресорці зіткнулися з не надто позитивною реакцією. За умов анексії зайвих питань у населення росії просто не буде.

Як зазначають оглядачі, піврічний цикл призову у росії дозволяє набрати 130 тисяч призовників. Наступний цикл, підкреслюють вони, триватиме з 1 жовтня по 31 грудня. Згідно з чинним законодавством, призовники повинні щонайменше 4 місяці проходити підготовку. І лише після цього вони можуть відправлятися у відрядження за кордон. А от після анексії очікувати стільки не потрібно буде. Адже у країни-агресорки буде юридична лазівка, яка дозволить кидати на фронт потенційне "гарматне м'ясо".

І це чудово розуміють у росії. На фоні новин про загальну мобілізацію у країні-агресорці справжній переполох. Шалено зросли два пошукові запити: "Як виїхати з країни" та "Як відкосити від служби". Ба більше, лише за день до однієї з груп правників звернулися 700 росіян. Усі вони прагнуть уникнути можливого призову й участі у війні проти України.

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