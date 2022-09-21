По обіді 20 вересня інформаційний простір заполонили новини про виступ путіна й здогадки те, що він може сказати. Однак агресор так і не показався. Що про це відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що мав наговорити путін

Новину про те, що путін виступить з "терміновим зверненням" поширили російські ЗМІ. У Білому домі заявили, що мають дані про те, що агресор оголосить загальну мобілізацію у росії. Також припускали, що звернення політика пов'язане з намаганням провести так звані "референдуми" на окупованих територіях України, що одразу викликало реакцію світу.

Зокрема, у НАТО, Євросоюзі, Німеччині, Франції, США, Польщі та країнах Балтії різко розкритикували плани росії. Вони наголосили, що не визнають "голосування", яке загарбники хочуть провести на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Водночас у Пентагоні зазначили, що росія здійснює "інформаційну спецоперацію" для того, щоб відвернути увагу від поразок на фронті.

Як реагували росіяни

На території держави-агресорки спалахнула паніка. Запит у Google "як виїхати з росії" сягнув максимуму. Адже перед тим у держдумі схвалили правки до кримінального кодексу, які передбачають тривалі тюремні ув'язнення за здачу в полон, самовільне залишення військової частини, відмову виконувати наказ тощо. Крім того, російські парламентарі ввели у закон поняття "воєнний стан" та "загальна мобілізація".

Цікаво, що найактивніше запитом "як отримати відстрочку від армії" цікавилися мешканці Бєлгородської області.

Зверніть увагу! На шум через звернення путіна відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що українців не мають турбувати новини з росії. Крім того, загарбники не озвучили нічого нового.

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Промову агресора перенесли

Згодом російські ЗМІ видалили анонси про звернення путіна, а кремлівські пропагандисти закликали всіх "йти спати". Крім того, з'явилася інформація про те, що звернення очікують о 09:00 – 10:00 21 вересня за московським часом. Мовляв, хочуть показати трансляцію, "коли прокинеться Далекий Схід".

Водночас речник путіна дмітрій пєсков перестав виходити на зв'язок з пропагандистами.

В Офісі Президента припускають, що путіну довелося переписувати промову після реакції світу на так звані "референдуми".

Час "переписувати промову". Автор потенційного "шедевра про референдуми" просто побачив реакцію,

– заявив Михайло Подоляк.

За даними ЗМІ, у кремлі досі вагаються щодо оголошення мобілізації. Водночас оточення путіна нібито тисне на нього з вимогою не йти на ескалацію.

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