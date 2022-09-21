По обіді 20 вересня інформаційний простір заполонили новини про виступ путіна й здогадки те, що він може сказати. Однак агресор так і не показався. Що про це відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Що мав наговорити путін
Новину про те, що путін виступить з "терміновим зверненням" поширили російські ЗМІ. У Білому домі заявили, що мають дані про те, що агресор оголосить загальну мобілізацію у росії. Також припускали, що звернення політика пов'язане з намаганням провести так звані "референдуми" на окупованих територіях України, що одразу викликало реакцію світу.
Зокрема, у НАТО, Євросоюзі, Німеччині, Франції, США, Польщі та країнах Балтії різко розкритикували плани росії. Вони наголосили, що не визнають "голосування", яке загарбники хочуть провести на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Водночас у Пентагоні зазначили, що росія здійснює "інформаційну спецоперацію" для того, щоб відвернути увагу від поразок на фронті.
Як реагували росіяни
На території держави-агресорки спалахнула паніка. Запит у Google "як виїхати з росії" сягнув максимуму. Адже перед тим у держдумі схвалили правки до кримінального кодексу, які передбачають тривалі тюремні ув'язнення за здачу в полон, самовільне залишення військової частини, відмову виконувати наказ тощо. Крім того, російські парламентарі ввели у закон поняття "воєнний стан" та "загальна мобілізація".
Цікаво, що найактивніше запитом "як отримати відстрочку від армії" цікавилися мешканці Бєлгородської області.
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Промову агресора перенесли
Згодом російські ЗМІ видалили анонси про звернення путіна, а кремлівські пропагандисти закликали всіх "йти спати". Крім того, з'явилася інформація про те, що звернення очікують о 09:00 – 10:00 21 вересня за московським часом. Мовляв, хочуть показати трансляцію, "коли прокинеться Далекий Схід".
Водночас речник путіна дмітрій пєсков перестав виходити на зв'язок з пропагандистами.
В Офісі Президента припускають, що путіну довелося переписувати промову після реакції світу на так звані "референдуми".
Час "переписувати промову". Автор потенційного "шедевра про референдуми" просто побачив реакцію,
– заявив Михайло Подоляк.
За даними ЗМІ, у кремлі досі вагаються щодо оголошення мобілізації. Водночас оточення путіна нібито тисне на нього з вимогою не йти на ескалацію.
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