После обеда 20 сентября информационное пространство заполонили новости о выступлении путина и догадки о том, что он может сказать. Однако агрессор так и не показался. Что об этом известно – читайте в материале 24 канала.

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Что должен был наговорить путин

Новость о том, что путин выступит с "срочным обращением", распространили российские СМИ. В Белом доме заявили, что располагают данными о том, что агрессор объявит общую мобилизацию в россии. Также предполагалось, что обращение политика связано с попыткой провести так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины, что сразу вызвало реакцию мира.

В частности, в НАТО, Евросоюзе, Германии, Франции, США, Польше и балтийских странах подвергли резкой критике планы россии. Они отметили, что не признают "голосование", которое захватчики хотят провести на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. В то же время в Пентагоне отметили, что россия осуществляет "информационную спецоперацию" для того, чтобы отвлечь внимание от поражений на фронте.

Как реагировали россияне

На территории государства-агрессора вспыхнула паника. Запрос у Google "как уехать из россии" достиг максимума. Ведь перед тем в госдуме одобрили поправки к уголовному кодексу, предусматривающие длительные тюремные заключения за сдачу в плен, самовольное уход от воинской части, отказ выполнять приказ и т.д. Кроме того, российские парламентарии ввели в закон понятие "военное положение" и "общая мобилизация".

Интересно, что самым активным запросом "как получить отсрочку от армии" интересовались жители Белгородской области.

Обратите внимание! На шум из-за обращения путина отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцев не должны беспокоить новости из россии. Кроме того, захватчики не озвучили ничего нового.

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Речь агрессора перенесли

Впоследствии российские СМИ удалили анонсы об обращении путина, а кремлевские пропагандисты призывали всех "уйти спать". Кроме того, появилась информация о том, что обращения ожидают в 09:00 – 10:00 21 сентября по московскому времени. Мол, хотят показать трансляцию, "когда проснется Дальний Восток".

В то же время спикера путина дмитрий песков перестал выходить на связь с пропагандистами.

В Офисе Президента предполагают, что путину пришлось переписывать речь после реакции мира на так называемые "референдумы".

Пора "переписывать речь". Автор потенциального "шедевра о референдумах" просто увидел реакцию,

– заявил Михаил Подоляк.

По данным СМИ, в кремле до сих пор колеблются по поводу объявления мобилизации. В то же время окружение путина якобы оказывает на него давление с требованием не идти на эскалацию.

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