В своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что украинцы не должны беспокоить новости из россии. Президент назвал "шумом" то, что лилось в информационном потоке 20 сентября.
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Нас должны интересовать только наши позиции
По словам президента, украинцев должны интересовать не новости из россии, а то, что является приоритетом для нашего государства, в частности, поддержка Вооруженных Сил Украины.
Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины и всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность,
– отметил Зеленский.