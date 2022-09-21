В своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что украинцы не должны беспокоить новости из россии. Президент назвал "шумом" то, что лилось в информационном потоке 20 сентября.

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Нас должны интересовать только наши позиции

По словам президента, украинцев должны интересовать не новости из россии, а то, что является приоритетом для нашего государства, в частности, поддержка Вооруженных Сил Украины.