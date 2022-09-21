У своєму традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що українців не мають турбувати новини з росії. Президент назвав те, що лилося в інформаційному потоці упродовж 20 вересня, "шумом".
До теми Ситуація на фронті показує, що ініціатива – за нами, – Зеленський звернувся до українців
Нас мають цікавити лише наші позиції
За словами президента, українців мають цікавити не новини з росії, а те що є пріоритетом для нашої держави, зокрема підтримка Збройних Сил України.
Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те що звучить десь, а те, що є нашим завданням.
Більше підтримки для Збройних Сил України та всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність,
– зазначив Зеленський.